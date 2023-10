Antes do abandono em Herxheim: os favoritos estavam no bom caminho

Quando, na segunda-feira, a primeira corrida final da Liga Britânica de Speedway foi transferida de 2 de outubro para 3 de outubro, Erik Riss decidiu ficar na ilha e competir pelo seu Ipswich Witches e não vir a Herxheim. Inicialmente, Riss tinha planeado chegar de avião de Londres na manhã de 3 de outubro.

Assim, Martin Smolinski era o favorito no escalão de solistas e esteve à altura do seu papel. Na primeira manga, o natural de Olching teve de ganhar a liderança ao longo de duas voltas, num belo duelo com Bernd Diener. Como o bávaro também não mostrou qualquer fraqueza na segunda manga, liderava a classificação invicto com duas vitórias na manga no momento em que a corrida foi interrompida. Diener seguiu a sua derrota contra Smolinski com uma vitória na segunda manga e, juntamente com David Pfeffer e Jörg Tebbe, somava sete pontos. No total, os 3200 espectadores no Waldstadion em Herxheim viram cinco vencedores diferentes em seis mangas e apenas Smolinski conseguiu duas vitórias.

Nos arneses, o favorito Markus Venus começou por vencer uma bateria com Markus Eibl no barco, depois Karl Keil entusiasmou os espectadores com uma vitória no seu 70º aniversário. Keil bateu Raphael San Millan, que tinha caído para o terceiro lugar, atrás de Manuel Meier, durante a corrida. Na terceira corrida por pontos, a última antes do trágico acidente da equipa Müller/Maurer, San Millan foi vitorioso depois de Patrick Zwetsch se ter retirado na última volta com uma correia de distribuição partida.

Langbahn-DM Herxheim - classificação antes da desistência:



Solo:

1º Martin Smolinski, 8 pontos

2º Bernd Diener, 7

2º Jörg Tebbe, 7

2º David Pfeffer, 7

5º Daniel Spiller, 6

6º Julian Bielmeier, 5

6º Timo Wachs, 5

8º Stephan Katt, 4

9º Mario Niedermeier, 3

10º Dominik Werkstetter, 2

10º Dennis Helfer, 2

10º Jens Benneker, 2

10º Marcel Dachs, 2

14º Christian Hülshorst, 1

14º Fabian Wachs, 1

16º Louis Tebbe, 0



Sidecars:

1º Raphael San Millan/Benedikt Zapf, 8 pontos **.

2º Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter, 6 **

3º Markus Venus/Markus Eibl, 5 *

3º Karl Keil/David Kersten, 5 *

3º Ole Möller/Sindy Viragos, 5 **

6º Manuel Meier/Melanie Meier, 4 *

6º Patrick Zwetsch/Viktor Caric, 4**

6º Markus Brandhofer/Kim Kempa, 4 **

9º Arne Friskovec/Sarah Strzewinski, 2 **

10º Fabian Müller/Peter Maurer, 1 *

11º Imanuel Schramm/Nadin Löffler, 0 *

11º Andreas Horn/Jack Düringer, 0 *



*= 1 corrida impulsionada, **= 2 corridas impulsionadas