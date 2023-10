Cérémonie à la mémoire de Peter Maurer à Klein-Krotzenburg

Peter Maurer sera enterré dans l'intimité familiale après l'accident de course mortel survenu le 3 octobre sur la piste en sable de Herxheim. Tous ceux qui souhaitent lui faire leurs adieux auront la possibilité de se recueillir samedi prochain, le 21 octobre, à la maison du club de la piste en herbe de Klein-Krotzenburg.

"Nous sommes incroyablement touchés par votre sympathie à l'occasion de la mort de Peter, quelle qu'en soit la forme", indique-t-on dans les médias sociaux. "À partir de 15 heures, nous souhaitons penser à Peter avec vous et passer un après-midi et une soirée agréables. Cette commémoration s'adresse à toute personne ayant eu un lien quelconque avec Peter".

En outre, il sera possible de faire un tour d'honneur sur la piste du MSC Klein-Krotzenburg en mémoire de Peter Maurer, que ce soit en attelage, en moto, en cyclomoteur ou en speedkart.

"Nous ne pleurons pas seulement la perte d'un copilote d'attelage de piste à succès de notre club, nous pleurons la perte d'un homme serviable, foncièrement honnête et bienveillant parmi nous. Un ami, un assistant lors des manifestations de notre club, qui vivait et travaillait à Hainburg et qui soutenait notre club de son mieux en tant que conducteur d'engin qualifié", écrit Jürgen Gehre du MSC Klein-Krotzenburg.

Peter Maurer avait 41 ans et laisse derrière lui sa petite amie et ses proches. Pour soutenir les survivants, la collecte de fonds se poursuit dans le cadre de deux campagnes de dons. Jusqu'à présent, près de 15.000 euros ont été récoltés. Ceux qui souhaitent participer peuvent cliquer sur l'un des deux liens :



https://www.paypal.com/pools/c/8Y9BIYZr8j



https://www.paypal.com/pools/c/8Yc5BmLaBJ