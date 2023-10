Commemorazione di Peter Maurer a Klein-Krotzenburg

Peter Maurer sarà sepolto nella cerchia dei suoi familiari più stretti dopo l'incidente di gara mortale avvenuto sulla pista di sabbia di Herxheim il 3 ottobre. Per tutti coloro che desiderano dargli l'ultimo saluto, c'è la possibilità di piangerlo presso la clubhouse della pista in erba di Klein-Krotzenburg sabato prossimo, 21 ottobre.

"Siamo incredibilmente toccati dal vostro cordoglio per la morte di Peter, non importa in quale forma", viene comunicato sui social media. "Dalle ore 15 vorremmo pensare a Peter insieme a voi e trascorrere un bel pomeriggio e una bella serata. Questa commemorazione è per tutti coloro che avevano un legame con Peter".

Ci sarà anche l'opportunità di fare un giro d'onore sulla pista del MSC Klein-Krotzenburg in memoria di Peter Maurer - che sia in squadra, in moto, in motorino o in kart.

"Non piangiamo solo la perdita di un copilota di successo del nostro club, ma anche quella di una persona disponibile, onesta e gentile. Un amico, un aiutante agli eventi del nostro club, che viveva e lavorava a Hainburg e sosteneva il nostro club al meglio delle sue capacità come operatore di macchine addestrato", ha scritto Jürgen Gehre del MSC Klein-Krotzenburg.

Peter Maurer aveva 41 anni ed è sopravvissuto alla fidanzata e ai parenti. Per sostenere le famiglie in lutto, si sta ancora raccogliendo denaro in due campagne di raccolta fondi. Finora sono stati raccolti quasi 15.000 euro. Chiunque voglia partecipare può cliccare su uno dei due link:



https://www.paypal.com/pools/c/8Y9BIYZr8j



https://www.paypal.com/pools/c/8Yc5BmLaBJ