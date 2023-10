Cerimónia fúnebre em memória de Peter Maurer em Klein-Krotzenburg

Peter Maurer (41), que faleceu na final do campeonato alemão de equipas de pista longa em Herxheim, será sepultado entre os seus familiares directos. Haverá uma cerimónia fúnebre pública no dia 21 de outubro.

Peter Maurer será sepultado no seu círculo familiar mais próximo, após o acidente fatal na pista de areia de Herxheim, a 3 de outubro. Para todos aqueles que gostariam de se despedir dele, existe a oportunidade de o chorar na sede do clube da pista de relva em Klein-Krotzenburg no próximo sábado, 21 de outubro.

"Estamos incrivelmente comovidos com a vossa simpatia pela morte do Peter, independentemente da forma", é comunicado nas redes sociais. "A partir das 15 horas, gostaríamos de pensar no Peter convosco e passar uma bela tarde e noite. Esta comemoração é para todos os que tinham alguma ligação com o Peter".

Haverá também a oportunidade de fazer uma volta de honra na pista do MSC Klein-Krotzenburg em memória de Peter Maurer - seja por equipa, moto, ciclomotor ou speed kart.

"Não estamos apenas de luto pela perda de um copiloto de sucesso da equipa de pista do nosso clube, estamos de luto pela perda de uma pessoa útil, honesta e gentil do nosso meio. Um amigo, um ajudante nos eventos do nosso clube, que vivia e trabalhava em Hainburg e apoiava o nosso clube da melhor forma possível como operador de máquinas formado", escreveu Jürgen Gehre do MSC Klein-Krotzenburg.

Peter Maurer tinha 41 anos e deixou a sua namorada e familiares. Para apoiar as famílias enlutadas, continua a ser recolhido dinheiro em duas campanhas de angariação de fundos. Até à data, foram recolhidos quase 15.000 euros. Quem quiser participar pode clicar num dos dois links:



https://www.paypal.com/pools/c/8Y9BIYZr8j



https://www.paypal.com/pools/c/8Yc5BmLaBJ