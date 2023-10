Hynek Stichauer: "Espero un comodín para el GP 2024

El checo Hynek Stichauer se metió una vez en la final del GP de pista larga y dos veces en la eliminatoria de última oportunidad esta temporada. En Mühldorf, mantuvo a raya al británico Chris Harris y, de este modo, convirtió indirectamente a Martin Smolinski en Campeón del Mundo 2023.

El checo cuenta la prueba del Campeonato del Mundo de Mühldorf entre sus mejores en una temporada con altibajos. "Personalmente, tuve una temporada con muchos altibajos y tuvimos bastantes problemas con las motos y también en Mühldorf en las primeras carreras", echa la vista atrás el checo sobre el Campeonato del Mundo de Pista Larga 2023, "eso nos costó puntos importantes al final, pero aun así la temporada fue muy divertida y ahora espero una wildcard para el año que viene."

Los puntos bajos de la temporada de este piloto de 36 años también se aprecian en los resultados. En Herxheim y Scheeßel sólo sumó cuatro puntos en el Campeonato del Mundo. "En Scheeßel tuvimos problemas con las motos y Herxheim fue la peor carrera de la temporada, en la que no me sentí cómodo en absoluto y no pude encontrar una puesta a punto adecuada", analiza el checo. "En conjunto, los dos malos Grandes Premios me costaron al final una mejor clasificación".

No obstante, Stichauer no está insatisfecho con su temporada, en la que fue el máximo goleador del equipo checo en el Campeonato del Mundo, incluso a pesar de un abandono. "Estoy contento de haber salido adelante sin lesiones", declaró Stichauer. Ahora está a la espera de ver qué le depara el año que viene: "Es difícil hacer una temporada todos los años y quizá un año de descanso te venga bien y te permita competir más abiertamente. Si consigo un comodín, sin duda lo aceptaré".