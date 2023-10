Hynek Stichauer : Espérer une wild card pour le GP 2024

Cette saison, le Tchèque Hynek Stichauer a atteint une fois la finale du GP de longue piste et deux fois le heat de la dernière chance. À Mühldorf, il a tenu en échec le Britannique Chris Harris pendant des tours et a ainsi indirectement fait de Martin Smolinski le champion du monde 2023.

Le Tchèque compte la manche de championnat du monde de Mühldorf parmi ses meilleures dans une saison avec des hauts et des bas. "Personnellement, j'ai eu une saison avec beaucoup de hauts et de bas et nous avons eu quelques problèmes avec les motos et c'est ce qui s'est passé à Mühldorf lors des premières manches", a déclaré le Tchèque en revenant sur le championnat du monde de longue piste 2023, "cela nous a coûté des points importants à la fin, mais la saison a quand même été très amusante et j'espère maintenant obtenir une wildcard pour l'année prochaine".

Les points bas de la saison de l'homme de 36 ans se lisent également dans les résultats. À Herxheim et à Scheeßel, il n'a marqué que quatre points de championnat du monde au total. "A Scheeßel, nous avons eu des problèmes avec les motos et Herxheim a été la pire course de la saison, où je ne me sentais pas du tout à l'aise et où je n'ai pas trouvé le set-up adéquat", analyse le Tchèque, "tout cela mis bout à bout, ces deux mauvais GP m'ont finalement coûté un meilleur classement".

Stichauer n'est cependant pas mécontent de sa saison, au cours de laquelle il a été le meilleur marqueur de l'équipe tchèque au championnat du monde, malgré une défaillance. "Je suis content d'avoir réussi à passer sans me blesser", déclare Stichauer. Il attend maintenant de voir ce qui l'attend l'année prochaine : "Chaque année, c'est difficile de mettre une saison sur pied et peut-être qu'une année sabbatique sera bénéfique et permettra de faire des courses plutôt ouvertes. Si je reçois une wildcard, je la prendrai en tout cas".