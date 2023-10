Hynek Stichauer: sperare in un jolly per il GP 2024

Il ceco Hynek Stichauer ha concluso il Campionato del Mondo su Pista Lunga nella top ten, ma non è riuscito a qualificarsi per il GP del 2024. Può dire esattamente quale sia stato il motivo.

In questa stagione, il ceco Hynek Stichauer ha partecipato una volta alla finale del GP su pista lunga e due volte all'ultima manche. A Mühldorf ha tenuto a bada per alcuni giri il britannico Chris Harris, facendo così indirettamente diventare Martin Smolinski campione del mondo 2023.

Il ceco annovera la prova del Campionato del Mondo di Mühldorf tra le sue migliori in una stagione con alti e bassi. "Personalmente ho avuto una stagione con molti alti e bassi, abbiamo avuto parecchi problemi con le moto e così anche a Mühldorf nelle prime manche", commenta il ceco ripensando al Campionato del Mondo Pista Lunga 2023, "che alla fine ci sono costati punti importanti, ma la stagione è stata comunque molto divertente e ora spero in una wildcard per il prossimo anno".

I punti bassi della stagione del 36enne si vedono anche nei risultati. A Herxheim e Scheeßel sono stati conquistati in totale solo quattro punti per il Campionato del Mondo. "A Scheeßel abbiamo avuto problemi con le moto e Herxheim è stata la peggiore gara della stagione, in cui non mi sono sentito per niente a mio agio e non sono riuscito a trovare un set-up adatto", analizza il ceco, "nel complesso i due brutti GP mi sono costati una classifica migliore alla fine".

Tuttavia, Stichauer non è insoddisfatto della sua stagione, in cui è stato il capocannoniere della squadra ceca al Campionato del Mondo, anche nonostante il ritiro. "Sono felice di aver superato la stagione senza infortuni", ha detto Stichauer. Ora aspetta di vedere cosa lo aspetta per il prossimo anno: "È difficile mettere insieme una stagione ogni anno e forse un anno di pausa ti farà bene e ti aprirà maggiormente alle gare. Se mi daranno una wildcard, la prenderò sicuramente".