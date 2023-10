Hynek Stichauer: Esperança de um wildcard para o GP 2024

O checo Hynek Stichauer chegou uma vez à final do GP de pista longa e duas vezes à eliminatória de última oportunidade esta época. Em Mühldorf, ele segurou o britânico Chris Harris por algumas voltas e, assim, indiretamente, fez de Martin Smolinski o Campeão do Mundo de 2023.

O checo conta a ronda do Campeonato do Mundo em Mühldorf como uma das suas melhores épocas, numa temporada com altos e baixos. "Pessoalmente, tive uma temporada com muitos altos e baixos e tivemos alguns problemas com as motos e também em Mühldorf nas primeiras corridas", o checo olha para trás no Campeonato Mundial de Pista Longa de 2023, "que nos custou pontos importantes no final, mas a temporada ainda foi muito divertida e agora espero um wildcard para o próximo ano."

Os pontos baixos da temporada do piloto de 36 anos também podem ser vistos nos resultados. Em Herxheim e Scheeßel, registou-se um total de apenas quatro pontos no Campeonato do Mundo. "Em Scheeßel tivemos problemas com as motas e Herxheim foi a pior corrida da época, onde não me senti nada confortável e não consegui encontrar uma afinação adequada", analisa o checo, "no conjunto, os dois maus GP's custaram-me uma melhor classificação no final".

No entanto, Stichauer não está insatisfeito com a sua época, em que foi o melhor marcador da equipa checa no Campeonato do Mundo, apesar de ter sido retirado. "Estou feliz por ter passado sem lesões", disse Stichauer. É difícil fazer uma época todos os anos e talvez um ano de paragem seja bom para ter mais tempo para as corridas. Se me for atribuído um wildcard, vou de certeza aproveitá-lo."