Martin Smolinski: ha rischiato di perdere le medaglie

Martin era felice e orgoglioso dei risultati ottenuti nella stagione 2023, coronata dal titolo di campione del mondo sulla pista lunga. Il nativo di Olchingen ha provato un enorme senso di sollievo, poiché il suo viaggio era stato messo a repentaglio diverse volte ed era felice di poter salire sul palco.

Dopo che Martin ha deciso di fermarsi alle feste natalizie di Abensberg e Landshut, il viaggio verso Liverpool è stato programmato per sabato mattina. Il viaggio in auto di venerdì sera si era già rivelato difficile a causa delle forti nevicate in Baviera, e sabato mattina non era possibile partire dall'aeroporto di Monaco.

"Da quel momento in poi, il mio talento per l'improvvisazione è stato richiesto", ha detto il bavarese, che inizialmente era stato prenotato su un volo alternativo a Monaco, ma anche questo è stato cancellato. "Poi abbiamo rifatto la prenotazione e sono riuscito ad ottenere un posto su un volo da Francoforte a Manchester. Tuttavia, ho dovuto fare il viaggio da Monaco a Francoforte in auto, ma fortunatamente è andata bene".

Lo sforzo è valso la pena: Martin è riuscito a salire su un aereo da Francoforte ed è arrivato a Liverpool in tempo per partecipare ai FIM Awards. Insieme a Bartosz Zmarzlik (SGP), Mateusz Cierniak (SGP2), Rasmus Karlsson (SGP3), Martin Haarahiltunen (ice speedway) ed Erwin Krajcovic (flat track), Smolinski ha ricevuto la medaglia del Campionato del Mondo. In seguito, ha potuto godere di una serata esclusiva in compagnia dei campioni del mondo di motociclismo dei vari sport.