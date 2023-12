Martin Smolinski: Por pouco não conseguimos as medalhas

Martin Smolinski aceitou a sua medalha de campeão do mundo de pista longa na Gala da FIM em Liverpool com um misto de felicidade, orgulho e uma grande dose de alívio.

por Peter Fuchs - Automatic translation from German

Martin estava feliz e orgulhoso do que tinha conseguido na época de 2023, que foi coroada com o título de campeão do mundo em pista longa. O natural de Olchingen sentiu uma enorme sensação de alívio, pois a sua viagem tinha sido posta em causa várias vezes e estava feliz por poder subir ao palco.

Depois de Martin ter decidido passar pelas festas de Natal em Abensberg e Landshut, a viagem para Liverpool foi planeada para sábado de manhã. A viagem de carro na sexta-feira à noite já se tinha revelado difícil devido à forte queda de neve na Baviera e, no sábado de manhã, nada era possível a partir do aeroporto de Munique.

"A partir daí, o meu talento para a improvisação foi necessário", conta o bávaro, que foi inicialmente transferido para um voo alternativo em Munique, mas que também foi cancelado. "Voltámos a fazer uma nova reserva e consegui um lugar num voo de Frankfurt para Manchester. No entanto, tive de fazer a viagem de Munique para Frankfurt de carro, o que felizmente correu bem."

O esforço valeu a pena: Martin conseguiu apanhar um avião em Frankfurt e chegou a Liverpool a tempo de participar nos Prémios FIM. Juntamente com Bartosz Zmarzlik (SGP), Mateusz Cierniak (SGP2), Rasmus Karlsson (SGP3), Martin Haarahiltunen (pista de gelo) e Erwin Krajcovic (pista plana), Smolinski recebeu a sua medalha do Campeonato do Mundo. Em seguida, pôde desfrutar de uma noite exclusiva na companhia dos campeões mundiais de motociclismo das várias modalidades.