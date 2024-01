Kenneth Kruse Hansen : champion du monde de longue piste en 2024 ?

En 2019, un Danois portant le numéro de dossard 333 a étonné le public de la Nahner Waldbahn d'Osnabrück en remportant le classement général dans un peloton très relevé. Il s'agissait de Kenneth Kruse Hansen, dit KKH, de Copenhague, qui, après sa carrière de professionnel du speedway, ne participait ici qu'à sa quatrième course sur herbe.

Lors de la saison Corona 2020, KKH a ensuite participé pour la première fois au championnat du monde de longue piste. En tant que pilote wildcard, il est devenu vice-champion du monde derrière Lukas Fienhage après deux courses finales de GP. Le Danois a ensuite connu deux années de pause pour cause de blessure, avant de se classer troisième en 2023 après un départ raté lors du GP d'ouverture à Herxheim. Les deux victoires de Scheeßel et de Mühldorf ont été déterminantes pour ce succès.

En ce début d'année, SPEEDWEEK.com s'est entretenu avec Kenneth Kruse Hansen, 36 ans, sur le passé et l'avenir.

Kenneth, quel est ton bilan pour la saison de longue piste 2023 ?

Pour être honnête, après un départ raté à Herxheim, je me suis finalement beaucoup réjoui d'une troisième place au championnat du monde. Cela a été une longue et dure bataille pour passer de la dernière place du classement général à la troisième place.

Tu as déjà été vice-champion du monde lors de la saison Corona 2020. Aspires-tu au titre de champion du monde pour la saison à venir ?

Oui, en tant qu'équipe, nous nous concentrons entièrement sur le fait de gagner le championnat du monde. Nous avons prouvé en 2023 que nous pouvions même gagner sur les plus grandes pistes longues du monde.

Le titre de champion du monde serait-il le succès que tu souhaiterais le plus avoir ?

J'ai été champion du monde junior à 15 ans, et depuis, et même avant, je rêvais de devenir champion du monde senior. Si je pouvais suivre les traces de mes héros Simon Wigg et Erik Gundersen et remporter le titre de champion du monde de longue piste, ce serait fantastique.

Que faut-il pour devenir champion du monde ?

Il faut être constant tout au long de la saison.

As-tu reconstitué ton équipe et tes sponsors sont-ils de retour ?

Oui, mon équipe est à nouveau réunie. La plupart de mes sponsors sont restés et quelques nouveaux sont arrivés, ce dont je suis très heureux.

Quels moteurs utiliseras-tu et quel préparateur sera à tes côtés ?

Je travaille en étroite collaboration avec PJR [Peter Johns, la rédaction] et Matten Kröger. Matten est à mes côtés depuis le premier jour sur la piste longue et je peux vraiment dire que je suis heureux de passer du temps avec lui. C'est un gars génial et il a tellement de choses à nous offrir.

Les Grands Prix 2024 auront lieu à Herxheim, Marmande, Scheeßel, Vechta et Roden. Que penses-tu de ces circuits ou, en d'autres termes, lesquels te plaisent le plus et lesquels le moins ?

Je n'ai pas de parcours préférés, je fais de mon mieux pour courir sur tous les parcours et j'espère en apprendre encore plus cette année.