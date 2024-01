Kenneth Kruse Hansen: campione del mondo di pista lunga 2024?

Nel 2019, un danese con il numero di partenza 333 ha stupito la folla della Nahner Waldbahn di Osnabrück con una vittoria assoluta in un campo forte. Si trattava di Kenneth Kruse Hansen, noto come KKH, di Copenaghen, che correva solo la sua quarta gara su erba dopo la sua carriera di professionista dello speedway.

KKH ha partecipato per la prima volta al campionato mondiale di pista lunga nella stagione del coronavirus 2020. Come pilota wildcard, si è classificato secondo nel campionato mondiale dietro a Lukas Fienhage dopo due finali di GP. Seguono due anni di pause dovute a infortuni per il danese, prima di riuscire a concludere al terzo posto nel 2023 dopo una partenza sbagliata nel GP di apertura a Herxheim. Anche le due vittorie a Scheeßel e Mühldorf sono state decisive per questo successo.

A fine anno, SPEEDWEEK.com ha parlato con il trentaseienne Kenneth Kruse Hansen del passato e del futuro.

Kenneth, come riassumerebbe la stagione 2023 della pista lunga?

Ad essere sincero, dopo l'esordio fallimentare a Herxheim, sono stato felice di arrivare terzo ai Campionati del Mondo. È stata una lotta lunga e dura per passare dall'ultimo posto in classifica generale al terzo.

Lei si è già classificato secondo nella stagione 2020 del coronavirus. Puntate al titolo mondiale nella prossima stagione?

Sì, noi come squadra siamo pienamente concentrati sulla vittoria del Campionato del mondo. Nel 2023 abbiamo dimostrato che possiamo vincere anche sulle piste lunghe più grandi del mondo.

Il titolo di campione del mondo sarebbe il successo che più le piacerebbe ottenere?

Sono stato campione del mondo juniores a 15 anni, e da allora e anche prima sognavo di diventare campione del mondo senior. Se potessi seguire le orme dei miei eroi Simon Wigg ed Erik Gundersen e vincere il titolo mondiale di pista lunga, sarebbe fantastico.

Cosa serve per diventare campione del mondo?

Bisogna avere prestazioni costanti per tutta la stagione.

Hai rimesso insieme la tua squadra e i tuoi sponsor sono di nuovo a bordo?

Sì, la mia squadra è di nuovo insieme. La maggior parte dei miei sponsor è rimasta e ne sono arrivati di nuovi, cosa di cui sono molto felice.

Quali motori utilizzerà e quale preparatore è al suo fianco?

Sto lavorando a stretto contatto con PJR [Peter Johns, ndr] e Matten Kröger. Matten è stato al mio fianco fin dal primo giorno sulla pista lunga e posso davvero dire che sono felice di passare del tempo con lui. È un ragazzo fantastico e ha molto da offrirci.

I Gran Premi del 2024 si svolgeranno a Herxheim, Marmande, Scheeßel, Vechta e Roden. Cosa ne pensa dei tracciati o, per dirla in altro modo, quali di questi tracciati le piacciono di più e quali di meno?

Non ho una pista preferita, faccio del mio meglio per correre su tutte e spero di imparare ancora di più quest'anno.