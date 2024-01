Kenneth Kruse Hansen: Campeão do mundo de pista longa em 2024?

O dinamarquês Kenneth Kruse Hansen terminou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Enduro de 2023, apesar de uma falsa partida em Herxheim. Ele está pronto para fazer um grande sucesso na próxima temporada.

Em 2019, um dinamarquês com o número de partida 333 surpreendeu a multidão no Nahner Waldbahn, em Osnabrück, com uma vitória geral num campo forte. Foi Kenneth Kruse Hansen, conhecido como KKH, de Copenhaga, que estava a fazer apenas a sua quarta corrida em relva, depois da sua carreira como profissional de speedway.

KKH participou no campeonato do mundo de pista longa pela primeira vez na época do coronavírus de 2020. Como piloto wildcard, terminou em segundo lugar no campeonato do mundo, atrás de Lukas Fienhage, após duas finais de GP. Seguiram-se dois anos de interrupções devido a lesões para o dinamarquês, antes de conseguir terminar em terceiro lugar em 2023, após uma partida falhada no GP de abertura em Herxheim. As duas vitórias em Scheeßel e Mühldorf também foram decisivas para este sucesso.

Na viragem do ano, a SPEEDWEEK.com falou com Kenneth Kruse Hansen, de 36 anos, sobre o passado e o futuro.

Kenneth, como resumiria a época de pista longa de 2023?

Para ser sincero, depois do mau começo em Herxheim, fiquei muito satisfeito por terminar em terceiro no Campeonato do Mundo. Foi uma luta longa e difícil para passar do último lugar da classificação geral para o terceiro lugar.

Já foi vice-campeão mundial na época do coronavírus de 2020. Estão a tentar conquistar o título mundial na próxima época?

Sim, nós, como equipa, estamos totalmente focados em ganhar o Campeonato do Mundo. Provámos em 2023 que podemos vencer mesmo nas maiores pistas longas do mundo.

O título de campeão do mundo seria o sucesso que mais gostarias de ter?

Fui Campeão do Mundo de Juniores aos 15 anos e, desde então e mesmo antes disso, sempre sonhei em ser Campeão do Mundo de Seniores. Se pudesse seguir os passos dos meus heróis Simon Wigg e Erik Gundersen e ganhar o título mundial de pista longa, isso seria fantástico.

O que é preciso para ser campeão do mundo?

É preciso ter um desempenho consistente ao longo da época.

A sua equipa está novamente reunida e os seus patrocinadores estão de volta?

Sim, a minha equipa está novamente reunida. A maior parte dos meus patrocinadores ficaram e alguns novos juntaram-se a mim, o que me deixa muito satisfeito.

Que motores vais pilotar e que afinador está ao teu lado?

Estou a trabalhar de perto com o PJR [Peter Johns, o editor] e com o Matten Kröger. O Matten tem estado ao meu lado desde o primeiro dia na pista longa e posso dizer que estou realmente feliz por passar tempo com ele. É um tipo fantástico e tem muito para nos oferecer.

Os Grandes Prémios de 2024 terão lugar em Herxheim, Marmande, Scheeßel, Vechta e Roden. O que achas das pistas ou, por outras palavras, de quais delas gostas mais e de quais gostas menos?

Não tenho uma pista preferida, dou o meu melhor para correr em todas elas e espero aprender ainda mais este ano.