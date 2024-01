Surprise : Martin Smolinski tourne le dos à Jawa

"Sous la nouvelle direction, un vent de fraîcheur souffle sur l'encadrement de l'équipe nationale. C'était agréable de se retrouver avec des coureurs plus jeunes et plus âgés", a déclaré Martin Smolinski en tirant le bilan de ces journées à Abensberg. "Sur le plan sportif, Knut Nowak nous a fait bien transpirer".

Lors de la conférence de presse, Martin s'est également exprimé sur ses projets personnels pour 2024 : "Le troisième titre de champion du monde est en tout cas l'objectif", a raconté le pilote d'Olching, qui a remporté pour la deuxième fois le championnat du monde de longue piste après 2018 l'année dernière.

Selon Smolinski, un changement important est prévu : "Je vais changer certaines choses et il semble actuellement que je ne roulerai plus que sur GM en 2024 et que je n'utiliserai probablement plus de moteurs Jawa. Nous attendons les premiers résultats du banc d'essai dans les prochaines semaines, j'ai une collaboration avec l'usine de GM - c'est mon plus gros point. Sur les longues pistes, je suis très rapide, mais il me manquait un certain comportement".

Le pilote de 39 ans s'est également exprimé sur la suite de ses projets pour la saison 2024. "Pour la première fois depuis que j'ai 19 ans, je n'ai pas signé de contrat professionnel pour un club de speedway et je profite actuellement de mon planning annuel sans 40 dates. Il y a des offres de la ligue polonaise et je peux signer un contrat lors de la prochaine fenêtre de transfert si je le souhaite".