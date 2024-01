Sorpresa: Martin Smolinski volta le spalle a Jawa

"La nuova dirigenza ha portato una ventata di aria fresca nell'allenamento della squadra nazionale. È stato bello ritrovarsi con i corridori più giovani e quelli più anziani", ha riassunto Martin Smolinski dopo le giornate di Abensberg. "In termini sportivi, Knut Nowak ci ha fatto davvero sudare".

Durante la conferenza stampa, Martin ha parlato anche dei suoi progetti personali per il 2024: "Il terzo titolo mondiale è sicuramente l'obiettivo", ha detto il nativo di Olching, che l'anno scorso ha vinto il campionato mondiale su pista lunga per la seconda volta dopo il 2018.

Secondo Smolinski, è previsto un cambiamento importante: "Cambierò alcune cose e al momento sembra che nel 2024 correrò solo con GM e probabilmente non utilizzerò più motori Jawa. Ci aspettiamo i primi risultati del banco di prova nelle prossime settimane, ho una collaborazione con la fabbrica GM - questo è il mio punto di forza. Sono molto veloce sulle piste lunghe, ma mi mancava un certo comportamento di guida".

Il 39enne ha anche commentato gli ulteriori piani per la stagione 2024. "Per la prima volta da quando avevo 19 anni, non ho firmato un contratto da professionista per un club di speedway e mi sto godendo la mia programmazione annuale senza 40 appuntamenti. Ci sono offerte dal campionato polacco e se voglio posso firmare un contratto nella prossima finestra di trasferimento".