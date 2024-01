Stephan Katt: "Catman" combativo y optimista

"Los mayores problemas que tuve el año pasado estaban en mi cabeza", reveló el "Catman" en una entrevista con SPEEDWEEK.com, "este cine mental me causó problemas en la mayoría de las carreras. Es difícil cuando tienes situaciones en las que realmente te alejarías, pero justo antes de hacerlo vuelves a cerrar el acelerador".

Hasta poco antes del inicio de la temporada 2023 no estaba claro si el piloto de Neuwittenbeker podría pilotar después del accidente. Katt: "Los médicos dijeron que dependía de mí decidir si iba a pilotar o no. No podían darme el visto bueno, pero tampoco prohibírmelo. Al final, me decidí y apreté los dientes".

Y desde luego funcionó. Stephan Katt, que ahora tiene 44 años y sigue siendo uno de los favoritos del público, terminó 4º en su primera carrera después de la caída de Scheeßel en la carrera de Dingolfing: "Ya había entrenado bastante bien de antemano, pero los problemas con mi pie lesionado persistían", dijo Katt, "incluso hoy todavía hay 13 tornillos y una placa en mi pie y así seguirá siendo. Tras un nuevo examen, ahora hemos decidido dejar el material en el pie".

El noralemán terminó el Campeonato del Mundo de Resistencia 2023 en 12ª posición, siendo su mejor resultado un 5º puesto en el Gran Premio de Scheeßel. Katt fue subcampeón con el equipo alemán en Roden y terminó la final del Campeonato de Europa en Werlte en 8ª posición, además de varios podios en carreras abiertas, como en Teterow, Altrip, Zweibrücken y Hechthausen.

Stephan Katt se sometió a tratamiento terapéutico a lo largo de la temporada para controlar mejor sus bloqueos mentales tras el accidente. "Mi psicólogo deportivo de Kiel me ayudó muy bien, lo que me hizo muy feliz", dice Katt en retrospectiva, "sin duda fue la decisión correcta, y ahora seguiré trabajando con él. Porque las carreras lo son todo para mí, me encantan y estoy deseando que empiece la nueva temporada".

Stephan Katt sigue siendo ambicioso: "Quiero asegurarme de volver definitivamente a los Grandes Premios el año que viene. Compito para estar delante, en lo más alto, y no para estar dando tumbos en algún lugar del mediocampo".

En cuanto a la tecnología, las motos se están renovando actualmente "con todas las cosas nuevas", como él dice. Matten Kröger sigue siendo el responsable de sus motores. Katt: "Estoy muy, muy contento con su trabajo. Siempre me cubre las espaldas y me ayuda siempre que puede". Sin embargo, el hecho de que este deporte sea cada vez más caro y, por tanto, más difícil, queda claro con el ejemplo de los neumáticos. "Hace unos años pagaba 40 euros por un neumático, ahora cuesta 100 euros, es lo malo de este deporte", se queja el hombre con el número de salida 42.

Y Katt prosigue: "Probablemente disputaré el mismo número de carreras en la próxima temporada que en años anteriores. Pero ahora estoy sopesando dónde voy a correr. Qué tipo de circuito es, qué condiciones hay. Por desgracia, algunos circuitos han empeorado mucho en los últimos años, lo que se debe al trabajo de preparación realizado por los organizadores. Pero tampoco es fácil para ellos tener siempre detrás a suficientes miembros del club y ayudantes que tengan el tiempo y las ganas de hacer todo el trabajo, que cada vez es más difícil".

En última instancia, Stephan Katt mira al futuro con su habitual talante combativo y optimista: "En cualquier caso, al Catman se le seguirá viendo en la pista mientras se divierta, tenga éxito y goce de buena salud. Porque eso es lo más importante".