Stephan Katt : "Catman" combatif et optimiste

Si Stephan Katt se penche sur sa saison 2023 en piste longue, il voit plus de lumière que d'ombre. Après son crash d'horreur en août 2022 à Scheeßel, il a connu des problèmes mentaux en plus de son pied endommagé.

"Les plus gros problèmes que j'ai rencontrés l'année dernière se sont déroulés dans ma tête", a révélé le "Catman" lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com, "ce cinéma mental m'a causé des problèmes dans la plupart des courses. C'est difficile de se retrouver dans des situations où l'on aurait pu aller jusqu'au bout, mais où l'on a finalement fermé le robinet des gaz juste avant".

Jusqu'à peu avant le début de la saison 2023, on ne savait pas encore si le pilote de Neuwittenbeek serait en mesure de courir après son accident. Katt : "Les médecins ont dit que c'était à moi de décider si je roulais ou non. Ils ne pouvaient pas me donner le feu vert, mais ils ne pouvaient pas non plus me l'interdire. Finalement, j'ai décidé de le faire et j'ai serré les dents".

Et cela a tout à fait fonctionné. Stephan Katt, aujourd'hui âgé de 44 ans et qui compte toujours parmi les favoris du public, s'est classé 4e dès sa première course après le crash de Scheeßel, lors de la course de Dingolfing. "Je m'étais déjà bien entraîné avant, mais les problèmes avec mon pied blessé persistaient", explique Katt, "aujourd'hui encore, il y a 13 vis et une plaque dans le pied, et cela reste ainsi. Car nous avons maintenant décidé, après un nouvel examen, de laisser le matériel dans le pied".

Le Nord-Allemand a terminé les championnats du monde de longue piste 2023 à la 12e place, son meilleur résultat ayant justement été une 5e place au Grand Prix de Scheeßel. Avec l'équipe allemande, Katt a été vice-champion du monde à Roden et a terminé 8e de la finale des championnats d'Europe à Werlte, sans oublier quelques podiums dans des courses ouvertes, notamment à Teterow, Altrip, Zweibrücken et Hechthausen.

Stephan Katt avait suivi un traitement thérapeutique au cours de la saison afin de mieux maîtriser ses blocages mentaux après l'accident. "Mon psychologue du sport à Kiel m'a beaucoup aidé, cela m'a fait plaisir", dit Katt après coup, "c'était définitivement la bonne décision, je vais continuer à travailler avec lui maintenant. Parce que pour moi, la course, c'est tout, j'adore ça et je me réjouis aussi déjà énormément de la nouvelle saison".

Stephan Katt est toujours aussi ambitieux : "Je veux voir que je peux en tout cas revenir en Grand Prix pour l'année prochaine. Je fais des courses pour être devant, dans le peloton de tête, et non pour me gargariser quelque part en milieu de peloton".

Du point de vue technique, les motos sont en train d'être remises à neuf "avec toutes les nouvelles choses", comme il le dit. Matten Kröger reste responsable de ses moteurs. Katt : "Je suis très, très satisfait de son travail. Il est aussi toujours derrière moi et m'aide là où il peut". Mais l'exemple des pneus montre bien que le sport devient de plus en plus cher et donc de plus en plus difficile. "Il y a quelques années, je payais encore 40 euros pour un pneu, maintenant il coûte 100 euros, c'est le revers de la médaille du sport", se plaint l'homme au dossard 42.

Et Katt de poursuivre : "La saison prochaine, je participerai probablement au même nombre de courses que les années précédentes. Mais entre-temps, j'en suis arrivé à un point où j'évalue où je vais rouler. Quel genre de piste c'est, quelles conditions il y a. Malheureusement, ces dernières années, certaines pistes sont devenues vraiment très mauvaises, ce qui est dû au travail préparatoire des organisateurs. Mais pour eux, il n'est pas non plus facile d'avoir toujours suffisamment de membres du club et de bénévoles derrière eux, d'avoir le temps et l'envie de faire tout le travail, cela devient de plus en plus difficile".

Finalement, comme toujours, Stephan Katt regarde l'avenir avec combativité et optimisme, comme il sait si bien le faire : "Quoi qu'il en soit, on continuera à voir le Catman sur la piste tant qu'il aura du plaisir et du succès et que son état de santé sera supportable. Car c'est le plus important".