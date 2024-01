Stephan Katt: "Catman" combattivo e ottimista

"I problemi più grandi che ho avuto l'anno scorso erano nella mia testa", ha rivelato "Catman" in un'intervista a SPEEDWEEK.com, "questo cinema mentale mi ha causato problemi nella maggior parte delle gare. È difficile quando si verificano situazioni in cui si vorrebbe staccare, ma poi, poco prima di farlo, si chiude di nuovo l'acceleratore".

Fino a poco prima dell'inizio della stagione 2023 non era chiaro se il Neuwittenbeker sarebbe stato in grado di correre dopo l'incidente. Katt: "I medici hanno detto che spettava a me decidere se sarei andato in moto o meno. Non potevano darmi il 'via', ma nemmeno vietarmelo. Alla fine ho deciso di farlo e ho stretto i denti".

E ha funzionato. Stephan Katt, oggi 44enne e ancora uno dei beniamini del pubblico, si è piazzato al 4° posto nella sua prima gara dopo l'incidente di Scheeßel alla gara di Dingolfing. "Mi ero già allenato abbastanza bene in precedenza, ma i problemi al piede infortunato sono rimasti", ha detto Katt, "ancora oggi ci sono 13 viti e una placca nel mio piede e così rimarrà. Dopo un nuovo esame, abbiamo deciso di lasciare il materiale nel piede".

Il nord-tedesco ha concluso il Campionato del Mondo Endurance 2023 al 12° posto, con il suo miglior risultato che è stato il 5° posto al Gran Premio di Scheeßel. Katt si è classificato secondo con la squadra tedesca a Roden e ha concluso la finale del Campionato europeo a Werlte all'8° posto, oltre a diversi podi in gare aperte, come a Teterow, Altrip, Zweibrücken e Hechthausen.

Stephan Katt si è sottoposto a un trattamento terapeutico nel corso della stagione per superare i suoi blocchi mentali dopo l'incidente. "Il mio psicologo sportivo a Kiel mi ha aiutato molto bene, il che mi ha reso felice", dice Katt a posteriori, "è stata sicuramente la decisione giusta e continuerò a lavorare con lui anche adesso. Le corse sono tutto per me, le adoro e non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione".

Stephan Katt è ancora ambizioso: "Voglio assicurarmi di tornare nei Gran Premi per il prossimo anno. Sto correndo per essere davanti, in cima, e non per essere in mezzo al campo".

In termini di tecnologia, le moto sono attualmente in fase di ristrutturazione "con tutte le novità", come dice lui stesso. Matten Kröger è ancora responsabile dei motori. Katt: "Sono molto, molto soddisfatto del suo lavoro. Mi guarda sempre le spalle e mi aiuta quando può". Tuttavia, il fatto che questo sport stia diventando sempre più costoso e quindi più difficile è reso evidente dall'esempio dei pneumatici. "Qualche anno fa pagavo 40 euro per uno pneumatico, ora costa 100 euro, questo è il lato negativo di questo sport", si lamenta l'uomo con il numero di partenza 42. E Katt continua: "Mi accontenterò di un'altra cosa.

E Katt continua: "Nella prossima stagione probabilmente disputerò lo stesso numero di gare degli anni precedenti. Ma ora ho raggiunto un punto in cui sto valutando dove andare a correre. Che tipo di pista è, che condizioni ci sono. Purtroppo, negli ultimi anni alcuni tracciati sono diventati davvero pessimi, a causa del lavoro di preparazione svolto dagli organizzatori. Ma non è nemmeno facile per loro avere sempre dietro di sé un numero sufficiente di soci del club e di aiutanti che abbiano il tempo e la voglia di fare tutto il lavoro, cosa che sta diventando sempre più difficile".

In definitiva, Stephan Katt guarda al futuro con il suo solito piglio combattivo e ottimista: "In ogni caso, il Catman continuerà a farsi vedere in pista finché si divertirà, avrà successo e sarà in buona salute. Perché questa è la cosa più importante".