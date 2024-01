Stephan Katt: "Catman" combativo e otimista

Quando Stephan Katt olha para trás, para a sua época de pista longa de 2023, vê mais luz do que sombra. Após o seu terrível acidente em Scheeßel, em agosto de 2022, teve problemas mentais, bem como problemas com o seu pé danificado.

"Os maiores problemas que tive no ano passado estavam na minha cabeça", revelou o "Catman" numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, "este cinema mental causou-me problemas na maioria das corridas. É difícil quando temos situações em que estamos mesmo a conseguir fugir, mas, mesmo antes de o fazermos, voltamos a fechar o acelerador."

Até pouco tempo antes do início da época de 2023, não era claro se o Neuwittenbeker poderia voltar a correr depois do acidente. Katt: "Os médicos disseram que me cabia a mim decidir se ia correr ou não. Não me podiam dar autorização, mas também não me podiam proibir. No final, decidi-me a favor e cerrei os dentes".

E resultou mesmo. Stephan Katt, agora com 44 anos e ainda um dos favoritos do público, terminou em 4º lugar na sua primeira corrida após o acidente de Scheeßel na corrida de Dingolfing. "Já tinha treinado bastante bem antes, mas os problemas com o meu pé lesionado mantiveram-se", disse Katt, "ainda hoje tenho 13 parafusos e uma placa no meu pé e é assim que vai continuar. Depois de um novo exame, decidimos agora deixar o material no pé".

O norte-alemão terminou o Campeonato do Mundo de Endurance de 2023 em 12º lugar, tendo o seu melhor resultado sido o 5º lugar no Grande Prémio de Scheeßel. Katt foi vice-campeão com a equipa alemã em Roden e terminou a final do Campeonato da Europa em Werlte em 8º lugar, bem como vários lugares no pódio em corridas abertas, como em Teterow, Altrip, Zweibrücken e Hechthausen.

Stephan Katt submeteu-se a tratamento terapêutico durante a época para controlar melhor os seus bloqueios mentais após o acidente. "O meu psicólogo desportivo em Kiel ajudou-me muito bem, o que me deixou feliz", diz Katt em retrospetiva, "foi definitivamente a decisão certa e vou continuar a trabalhar com ele agora. Porque as corridas são tudo para mim, adoro-as e estou ansioso pela nova época."

Stephan Katt continua a ser ambicioso: "Quero ter a certeza que volto aos Grandes Prémios no próximo ano. Estou a competir para estar na frente, no topo, e não para estar a bater algures no meio do pelotão."

Em termos de tecnologia, as motos estão atualmente a ser renovadas "com todas as coisas novas", como ele diz. Matten Kröger continua a ser responsável pelos seus motores. Katt: "Estou muito, muito satisfeito com o trabalho dele. Ele apoia-me sempre e ajuda-me sempre que pode". No entanto, o facto de o desporto estar a tornar-se cada vez mais caro e, por conseguinte, mais difícil, é evidenciado pelo exemplo dos pneus. "Há alguns anos, pagava 40 euros por um pneu, agora custa 100 euros, é o lado negativo do desporto", queixa-se o homem com o número de partida 42.

E Katt continua: "Provavelmente, na próxima época, vou disputar o mesmo número de corridas que nos anos anteriores. Mas agora cheguei a um ponto em que estou a ponderar onde vou correr. Que tipo de pista é, que condições existem. Infelizmente, algumas pistas tornaram-se muito más nos últimos anos, o que se deve ao trabalho de preparação efectuado pelos organizadores. Mas também não é fácil para eles terem sempre membros do clube e ajudantes em número suficiente para terem tempo e vontade de fazer todo o trabalho, o que está a tornar-se cada vez mais difícil."

Em última análise, Stephan Katt olha para o futuro com a sua habitual forma combativa e otimista: "Em qualquer caso, o Homem-Gato continuará a ser visto na pista enquanto se divertir, tiver sucesso e estiver de boa saúde. Porque isso é o mais importante".