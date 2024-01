Erik Riss: Aumento de la presión intracraneal debido al virus - ahora en forma

Erik Riss fue el máximo goleador del equipo alemán en los Campeonatos del Mundo por equipos (pista larga de naciones) celebrados en Roden (Países Bajos) a finales de septiembre de 2023, con 29 puntos. Sólo Romano Hummel había conseguido un punto más que Riss para el equipo holandés, que al final resultó vencedor.

A pesar de este éxito personal, Riss no estaba nada satisfecho con la temporada de pista larga de 2023. Al contrario: "El año pasado sólo pude disputar tres carreras en pista larga, a eso no se le puede llamar temporada. Roden estuvo bien, pero ¿un 4º puesto en el GP de Scheeßel y un 5º en Vechta? No estuvo tan bien porque allí no acabé en el podio".

El año pasado, el bicampeón del mundo de pista larga y campeón del mundo por equipos no pudo cumplir las expectativas que tiene puestas en sí mismo y que cree que sus seguidores tienen puestas en él. Riss: "Los demás no conocían mis quejas y yo corría en esas condiciones, así que no pude alcanzar mi verdadero potencial. Eso me frustraba a mí mismo".

En una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com, Erik Riss explicó lo que ocurría realmente y por qué ahora se encuentra bien de nuevo.

Riss: "Tras el inicio de la temporada el año pasado, no pude pilotar una moto en absoluto durante más de dos meses debido a una enfermedad. Por eso me perdí una o dos carreras largas que me hubiera gustado disputar. Después de la operación del ligamento cruzado, me enfermé de un virus. Se me hinchó un nervio detrás del ojo, tuve problemas de vista y ni siquiera las gafas me ayudaron. Conducir era difícil, montar en moto, imposible".

Hasta que le diagnosticaron un aumento de la presión intracraneal. "Entonces me trataron y me hicieron tres punciones lumbares", dice Riss. "E incluso después de eso, pasaron otros seis meses, hasta noviembre, antes de que me librara por completo de estos síntomas. Ahora la inflamación ha desaparecido y vuelvo a estar bien. Al fin y al cabo, tardó muchísimo".

Ahora, el mejor corredor del MSV Herxheim ha vuelto a hacer mucho deporte, kárate y entrenamiento físico, además de fortalecer su pie izquierdo dañado. Riss afronta la próxima temporada con confianza: "Estoy listo para empezar la temporada. Ya estoy preparado. Ya no tengo ninguna dolencia, estoy bien, mi pie está bien y mi cabeza también está bien de nuevo".

Por supuesto, Erik Riss también se ha marcado objetivos para la temporada 2024. "En primer lugar, mantenerme sano", es su mayor deseo. Al corredor de 28 años también le gustaría volver a estar entre los mejores en el Campeonato del Mundo de pista larga. Riss: "Me encantaría estar en todos los Grandes Premios de Alemania con una wildcard. Solicité una wildcard permanente, pero por desgracia no la conseguí. Ahora espero que me permitan participar en al menos uno o dos Grandes Premios. Entonces me gustaría participar en el GP Challenge de Mühldorf, si consigo una plaza".

Erik Riss también quiere participar en algunas carreras abiertas en pista larga, ya que no tiene un compromiso de speedway en Inglaterra, al menos al principio de la temporada, y por lo tanto tiene mucho más tiempo los fines de semana para las carreras en pista de arena y hierba. Eso complacería sin duda a los aficionados alemanes.