Erik Riss : pression intracrânienne élevée suite à un virus - maintenant en forme

Lors des championnats du monde par équipe (piste longue des nations) à Roden, aux Pays-Bas, fin septembre 2023, Erik Riss était le meilleur marqueur de l'équipe allemande avec 29 points. Seul Romano Hummel avait marqué un point de plus que Riss pour les Néerlandais, finalement victorieux.

Malgré ce succès personnel, Riss ne pouvait pas du tout être satisfait de la saison de longue piste 2023. Au contraire : "L'année dernière, je n'ai pu participer qu'à trois courses de longue piste, on ne peut pas appeler ça une saison. Roden, c'était bien, mais 4e à Scheeßel au GP et 5e à Vechta ? Ce n'était pas génial, car je n'ai pas pu monter sur le podium".

L'exigence que le double champion du monde de longue piste et champion du monde par équipe s'impose à lui-même et que, à ses yeux, les fans lui imposent également, le Seibraisien n'a longtemps pas pu la satisfaire l'année dernière. Riss : "Les autres n'étaient pas au courant de mes problèmes de santé et j'ai couru dans ces conditions, je n'ai donc pas pu atteindre mes véritables capacités. Cela m'a frustré moi-même".

Erik Riss a expliqué à SPEEDWEEK.com ce qui s'est réellement passé et pourquoi il va maintenant mieux.

Riss : "Après le début de la saison l'année dernière, j'ai été malade pendant plus de deux mois et je n'ai pas été capable de faire de la moto. C'est pourquoi j'ai manqué l'une ou l'autre course de longue piste que j'aurais volontiers disputée. Après mon opération des ligaments croisés, j'ai contracté un virus. Un nerf derrière l'œil était enflé, j'avais des problèmes de vue et aucune paire de lunettes ne pouvait m'aider. Conduire une voiture était difficile, faire de la moto n'était pas possible".

Jusqu'à ce que l'on constate chez lui une pression intracrânienne élevée. "J'ai alors été soigné pour cela et j'ai subi trois ponctions lombaires", explique Riss. "Et même après cela, il m'a fallu encore six mois, jusqu'en novembre, pour être complètement libéré de ces troubles. Maintenant, le gonflement a disparu et je me sens à nouveau bien. Cela a pris une éternité".

Le pilote de haut niveau du MSV Herxheim a maintenant repris le sport, le karaté et le fitness, et a renforcé son pied gauche endommagé. Riss envisage la saison à venir avec confiance : "Je suis prêt à commencer la saison. Je suis prêt maintenant. Je n'ai plus de douleurs, je vais bien, mon pied va bien et même ma tête va à nouveau bien".

Erik Riss s'est bien sûr aussi fixé des objectifs pour la saison 2024. "D'abord rester en bonne santé", tel est son souhait le plus cher. Le coureur de 28 ans aimerait également se mêler à nouveau au championnat du monde de longue piste. Riss : "Dans l'idéal, j'aimerais participer à tous les Grands Prix allemands avec une wildcard. J'avais posé ma candidature pour une wildcard permanente, mais je ne l'ai malheureusement pas obtenue. J'espère maintenant pouvoir participer au moins à une ou deux courses de GP. Ensuite, j'aimerais en tout cas participer au GP-Challenge de Mühldorf, si j'obtiens une place".

Erik Riss veut également participer à quelques courses ouvertes sur la piste longue, car il n'a pas d'engagement en speedway en Angleterre, du moins en début de saison, et a donc beaucoup plus de temps le week-end pour les courses sur sable et sur herbe. Les fans allemands s'en réjouiraient certainement.