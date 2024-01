Erik Riss: aumento della pressione intracranica a causa di un virus - ora in forma

La stagione 2023 è stata da dimenticare per Erik Riss. Dopo essersi lacerato il legamento crociato nel '22, l'atleta dell'Alta Svevia ha ricominciato a pedalare presto, ma ha saltato la maggior parte della stagione a causa di una malattia. Ora è di nuovo in forma.

Erik Riss è stato il capocannoniere della squadra tedesca ai Campionati del Mondo a squadre (pista lunga delle nazioni) di Roden, nei Paesi Bassi, alla fine di settembre 2023, con 29 punti. Solo Romano Hummel aveva segnato un punto in più di Riss per la squadra olandese, che alla fine ha vinto.

Nonostante questo successo personale, Riss non era affatto soddisfatto della stagione 2023 della pista lunga. Al contrario: "L'anno scorso ho potuto disputare solo tre gare su pista lunga, non si può definire una stagione. Roden è andato bene, ma il 4° posto al GP di Scheeßel e il 5° a Vechta? Non è stato un granché, perché non sono salito sul podio".

L'anno scorso, il due volte campione del mondo su pista lunga e campione del mondo a squadre non è stato in grado di soddisfare le aspettative che ha su se stesso e che crede che i suoi fan abbiano su di lui. Riss: "Gli altri non sapevano delle mie lamentele e io correvo in queste condizioni, quindi non sono stato in grado di raggiungere il mio vero potenziale. Questo mi ha frustrato".

In un'intervista a SPEEDWEEK.com, Erik Riss ha spiegato cosa stava realmente accadendo e perché ora sta di nuovo bene.

Riss: "Dopo l'inizio della stagione dello scorso anno, per oltre due mesi non ho potuto guidare la moto a causa di una malattia. Per questo motivo ho saltato una o due gare su pista che mi sarebbe piaciuto disputare. Dopo l'operazione al legamento crociato, sono stato colpito da un virus. Un nervo dietro l'occhio era gonfio, avevo problemi di vista e anche gli occhiali non mi hanno aiutato. Guidare era difficile, andare in moto era impossibile".

Finché non gli è stato diagnosticato un aumento della pressione intracranica. "Sono stato curato e ho subito tre punture lombari", racconta Riss. "E anche dopo, ci sono voluti altri sei mesi, fino a novembre, prima che fossi completamente libero da questi sintomi. Ora il gonfiore è sparito e sto di nuovo bene. Dopo tutto, ci sono voluti secoli".

Ora il corridore di punta dell'MSV Herxheim ha ripreso a praticare sport, karate e fitness e a rafforzare il piede sinistro danneggiato. Riss guarda con fiducia alla prossima stagione: "Sono pronto per iniziare la stagione. Ora sono pronto. Non ho più alcun disturbo, sto bene, il mio piede sta bene e anche la mia testa sta di nuovo bene".

Erik Riss si è naturalmente posto anche degli obiettivi per la stagione 2024. "Prima di tutto, rimanere in salute", è il suo più grande desiderio. Il 28enne vorrebbe anche tornare a gareggiare nel campionato mondiale su pista lunga. Riss: "Mi piacerebbe partecipare a tutti i Gran Premi di Germania con una wildcard. Ho fatto domanda per una wildcard permanente, ma purtroppo non l'ho ottenuta. Ora spero di poter partecipare ad almeno uno o due GP. Poi vorrei sicuramente partecipare al GP Challenge di Mühldorf, se otterrò un posto".

Erik Riss vuole anche partecipare a qualche gara open su pista lunga, dato che non ha impegni di speedway in Inghilterra, almeno all'inizio della stagione, e quindi ha molto più tempo nei fine settimana per le gare su sabbia e su erba. Questo farebbe sicuramente piacere ai tifosi tedeschi.