Erik Riss: Aumento da pressão intracraniana devido a um vírus - agora em forma

Erik Riss foi o melhor marcador da equipa alemã no Campeonato do Mundo de Equipas (pista longa das nações) em Roden, Holanda, no final de setembro de 2023, com 29 pontos. Apenas Romano Hummel tinha marcado mais um ponto do que Riss pela equipa holandesa, que acabou por sair vitoriosa.

Apesar deste sucesso pessoal, Riss não ficou nada satisfeito com a época de pista longa de 2023. Pelo contrário: "No ano passado, só consegui correr três corridas de pista longa, não se pode chamar a isso uma época. Roden foi bom, mas o 4º lugar no GP de Scheeßel e o 5º lugar em Vechta? Não foi assim tão bom porque não terminei no pódio".

No ano passado, o bicampeão do mundo de pista longa e campeão do mundo por equipas não conseguiu corresponder às expectativas que tem de si próprio e que acredita que os seus fãs têm dele. Riss: "Os outros não sabiam das minhas queixas e eu estava a correr nestas condições, por isso não consegui atingir o meu verdadeiro potencial. Isso deixou-me frustrado".

Numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, Erik Riss explicou o que realmente se estava a passar e porque é que agora está de novo bem.

Riss: "Depois do início da época do ano passado, não pude andar de mota durante mais de dois meses devido a uma doença. Foi por isso que perdi uma ou duas corridas de longa duração em que gostaria de ter participado. Depois da operação ao ligamento cruzado, apanhei um vírus. Um nervo atrás do meu olho estava inchado, tive problemas de visão e nem os óculos ajudaram. Conduzir era difícil, andar de mota era impossível".

Até que lhe foi diagnosticado um aumento da pressão intracraniana. "Fui então tratado e fiz três punções lombares", conta Riss. "E mesmo depois disso, foram precisos mais seis meses, até novembro, para ficar completamente livre dos sintomas. Agora o inchaço desapareceu e estou novamente bem. Afinal, demorou muito tempo".

Agora, o piloto de topo do MSV Herxheim voltou a fazer muito desporto, karaté e treino físico e a fortalecer o pé esquerdo danificado. Riss encara a próxima época com confiança: "Estou pronto para começar a época. Agora estou pronto. Já não tenho queixas, estou bem, o meu pé está bem e a minha cabeça também está bem outra vez."

Erik Riss também estabeleceu objectivos para a época de 2024. "Antes de mais, manter-me saudável", é o seu maior desejo. O jovem de 28 anos também gostaria de voltar a participar no campeonato do mundo de pista longa. Riss: "Gostaria de participar em todos os Grandes Prémios da Alemanha com um wildcard. Candidatei-me a um wildcard permanente, mas infelizmente não o obtive. Espero agora poder ou ser autorizado a participar em pelo menos uma ou duas corridas de GP. Depois, gostaria definitivamente de participar no GP Challenge em Mühldorf, se conseguir um lugar".

Erik Riss também quer participar em algumas corridas abertas em pista longa, uma vez que não tem um compromisso com o speedway em Inglaterra, pelo menos no início da época, e por isso tem muito mais tempo ao fim de semana para corridas em pista de areia e relva. Isso iria certamente agradar aos adeptos alemães.