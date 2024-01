Martin Smolinski: "Mantente sano, lucha por el título de Campeón del Mundo

Martin Smolinski se proclamó campeón del mundo de pista larga por segunda vez la temporada pasada. Y lo hizo sin ganar un solo Gran Premio. Después de seis carreras, el piloto de Olching sumaba 106 puntos, mientras que su rival más cercano, el británico Chris "Bomber" Harris, sólo tenía 99.

Justo al comienzo del Campeonato del Mundo de 2023 en Herxheim, el alemán ya iba camino de la victoria en la final, pero entonces un fallo en una bujía le llevó a retirarse y a la 5ª posición. "Perdí puntos entonces", admitió Martin Smolinski en una entrevista con SPEEDWEEK.com, "pero estuve muy satisfecho con el resto del Campeonato del Mundo, porque fui capaz de pilotar con mucha regularidad. Y siempre es al final cuando se acaban las cosas, así que la regularidad me ha valido el título mundial".

En cuanto a la clasificación del Campeonato del Mundo, fue 5º en Herxheim, 2º en Ostrowo (PL), Marmande (F), Morizes (F) y Mühldorf, así como 3º una vez en Scheeßel. Los ganadores del GP de 2023 fueron Josef Franc (CZ), Chris Harris (GB) en dos ocasiones, Kenneth Kruse Hansen de Dinamarca y Romano Hummel de los Países Bajos.

Martin Smolinski se mostró satisfecho en general con su rendimiento. Tras someterse a una operación de cadera en 2022, protagonizó un notable regreso en la carrera de velocidad "Night of the Fights", celebrada en Cloppenburg el 9 de septiembre, con la victoria en el espectáculo iluminado. Y eso sólo tres meses después de la operación.

El piloto de 39 años de la Alta Baviera se encuentra ahora en plena preparación de la nueva temporada. "Actualmente estamos en el banco de pruebas con nuevos motores GM", dice Smolinski. "Ahora estoy trabajando muy estrechamente con GM. Hace tiempo que no soy piloto oficial de Jawa. El año pasado todavía corría con algunos motores Jawa, pero también he utilizado varias veces varios motores GM en circuito largo.

Smoli' no es sólo un piloto, sino también un hombre de negocios. "Tengo una muy buena relación con GM y también soy concesionario de GM desde el año pasado debido a mis actividades con motores. Ahora he recibido una oferta genial, así que seguiremos trabajando juntos. Otra novedad es que seré piloto oficial Shoei con casco a partir de 2024. He negociado un acuerdo realmente bueno con el que estoy muy contento. También queremos promover a los jóvenes talentos".

Smolinski continuó hablando de sus actividades empresariales: "Actualmente estoy trabajando mucho, y durante el periodo del coronavirus, mientras estaba lesionado, desarrollé muy bien mi negocio en el comercio independiente de aceites, donde vendo aceites de motor y poco a poco me estoy haciendo un hueco internacional. Por desgracia, mi mano derecha, mentor y amigo paternal, Schön Reimund, falleció recientemente. Ahora me he hecho cargo de su empresa y su taller. Quiero seguir pilotando a un nivel muy alto en la próxima temporada, pero al mismo tiempo haré mucho material para otros pilotos".

El principal deseo de Martin Smolinski para la próxima temporada es mantenerse sano. Y: "Mi objetivo es volver a luchar por el título de campeón del mundo en pista larga, ya lo estoy deseando. Cuando miro los circuitos en los que se corre, creo que estoy en una posición bastante buena".

Calendario pista larga GP 2024:

9 de mayo: Herxheim (D)

13 de julio : Marmande (F)

11 de agosto: Scheeßel (D)

14 septiembre Vechta (D)

22 septiembre Roden (NL)