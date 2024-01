Martin Smolinski : rester en bonne santé, se battre pour le titre mondial

La saison dernière, Martin Smolinski est devenu champion du monde de longue piste pour la deuxième fois. Et ce, sans avoir gagné un seul Grand Prix. Après six courses, le pilote d'Olching avait 106 points à son actif, contre seulement 99 pour son plus grand rival, le Britannique Chris 'Bomber' Harris.

Dès le début du championnat du monde 2023 à Herxheim, l'Allemand était déjà en route pour la victoire lors de la finale, mais un défaut de bougie l'a conduit à l'abandon et à la 5e place : "J'ai laissé échapper des points", avoue Martin Smolinski dans un entretien avec SPEEDWEEK.com, "mais j'étais très satisfait de la suite du championnat du monde, car j'ai pu rouler de manière très constante. Et on ne fait toujours les comptes qu'à la fin, c'est là que la constance m'a permis de remporter le titre de champion du monde".

Du point de vue du classement du championnat du monde, cela a été la 5e place à Herxheim, la 2e place à Ostrowo (PL), Marmande (F), Morizes (F) et Mühldorf, ainsi qu'une 3e place à Scheeßel. Les vainqueurs du GP 2023 s'appellent Josef Franc (CZ), deux fois Chris Harris (GB) et le Danois Kenneth Kruse Hansen ainsi que Romano Hummel des Pays-Bas.

Martin Smolinski a pu être satisfait de sa performance. Après avoir dû se faire opérer de la hanche en 2022 encore, il a réussi un retour remarquable lors de la course de speedway 'Night of the Fights' à Cloppenburg le 9 septembre en remportant le spectacle des projecteurs. Et ce, à peine trois mois après l'opération.

Entre-temps, le Haut-Bavarois, aujourd'hui âgé de 39 ans, est en pleine préparation de la nouvelle saison. "Nous sommes actuellement au banc d'essai avec de nouveaux moteurs GM", explique Smolinski. "Je travaille désormais en étroite collaboration avec GM. Cela fait longtemps que je ne suis plus pilote officiel Jawa. L'année dernière, j'ai certes encore roulé avec quelques moteurs Jawa, mais j'ai aussi utilisé plusieurs fois différents moteurs GM sur la piste longue.

Pourtant, 'Smoli' n'est pas seulement un pilote, mais aussi un homme d'affaires. "J'ai de très bonnes relations avec GM et je suis également concessionnaire GM depuis l'année dernière en raison de mes activités dans le domaine des moteurs. J'ai maintenant reçu une offre sympa, nous allons donc continuer à travailler ensemble. La nouveauté, c'est qu'à partir de 2024, je serai pilote d'usine Shoei avec des casques. J'ai conclu un très bon accord, dont je suis très satisfait. Nous voulons aussi encourager la relève".

Et Smolinski de poursuivre à propos de ses activités commerciales : "Je travaille actuellement beaucoup, j'ai parallèlement développé mon activité dans le commerce indépendant de l'huile pendant ma phase de blessure, où je distribue des huiles moteur et où je commence à prendre pied au niveau international. Malheureusement, mon bras droit, mon mentor et mon ami paternel, Schön Reimund, est décédé récemment. J'ai repris son entreprise et son atelier. Je veux continuer à courir à un très haut niveau la saison prochaine, mais je vais aussi faire beaucoup de matériel pour des collègues pilotes en parallèle".

Pour la saison à venir, Martin Smolinski souhaite avant tout rester en bonne santé. Et : "Mon objectif est de me battre à nouveau pour le titre de champion du monde de longue piste, je m'en réjouis déjà. Si je regarde les pistes sur lesquelles on court, je pense que je suis bien placé".

Calendrier des GP de longue piste 2024 :

9 mai: Herxheim (D)

13 juillet : Marmande (F)

11 août Scheeßel (D)

14 septembre Vechta (D)

22 septembre Roden (NL)