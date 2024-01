Martin Smolinski: rimanere in salute, lottare per il titolo di campione del mondo

Martin Smolinski è diventato campione del mondo su pista lunga per la seconda volta nella scorsa stagione. E lo ha fatto senza vincere un solo Gran Premio. Dopo sei gare, il pilota di Olching aveva 106 punti a disposizione, mentre il suo rivale più vicino, il britannico Chris "Bomber" Harris, ne aveva solo 99.

Proprio all'inizio del Campionato del Mondo 2023 a Herxheim, il tedesco era già in procinto di vincere la finale, ma poi un guasto alla candela lo ha portato al ritiro e al 5° posto. "Ho perso punti", ha ammesso Martin Smolinski in un'intervista a SPEEDWEEK.com, "ma sono stato molto soddisfatto del resto del Campionato del Mondo, perché sono riuscito a guidare in modo molto costante. Ed è sempre solo alla fine che le cose si concludono, quindi la costanza mi ha fatto vincere il titolo mondiale".

In termini di classifica del Campionato del Mondo, si tratta del 5° posto a Herxheim, del 2° posto a Ostrowo (PL), Marmande (F), Morizes (F) e Mühldorf, oltre al 3° posto una volta a Scheeßel. I vincitori del GP nel 2023 sono stati Josef Franc (CZ), Chris Harris (GB) due volte, Kenneth Kruse Hansen dalla Danimarca e Romano Hummel dai Paesi Bassi.

Martin Smolinski è stato generalmente soddisfatto della sua prestazione. Dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico all'anca nel 2022, ha fatto un notevole ritorno alla gara di speedway "Night of the Fights" di Cloppenburg il 9 settembre, vincendo lo spettacolo illuminato. E questo solo tre mesi dopo l'operazione.

Il 39enne dell'Alta Baviera è ora nel pieno dei preparativi per la nuova stagione. "Attualmente siamo al banco di prova con i nuovi motori GM", dice Smolinski. "Ora sto lavorando a stretto contatto con GM. Da un po' di tempo non sono più un pilota Jawa. L'anno scorso ho corso ancora con alcuni motori Jawa, ma ho anche usato diverse volte i motori GM sulla pista lunga".

Smoli' non è solo un pilota, ma anche un uomo d'affari. "Ho un ottimo rapporto con GM e dall'anno scorso sono anche un concessionario GM grazie alle mie attività con i motori. Ora ho ricevuto un'offerta interessante, quindi continueremo a lavorare insieme. La novità è che sarò un pilota Shoei works con caschi a partire dal 2024. Ho negoziato un ottimo accordo di cui sono molto soddisfatto. Vogliamo anche promuovere i giovani talenti".

Smolinski ha continuato a parlare delle sue attività commerciali: "Attualmente sto lavorando molto, e durante il periodo del coronavirus, mentre ero infortunato, ho costruito molto bene la mia attività nel commercio indipendente di olio, dove vendo oli per motori e sto lentamente guadagnando una posizione internazionale. Purtroppo il mio braccio destro, mentore e amico paterno, Schön Reimund, è morto di recente. Ora ho rilevato la sua azienda e la sua officina. Nella prossima stagione voglio continuare a correre a un livello molto alto, ma allo stesso tempo mi occuperò anche di molto materiale per i miei colleghi".

Il desiderio principale di Martin Smolinski per la prossima stagione è di rimanere in salute. E: "Il mio obiettivo è lottare di nuovo per il titolo di campione del mondo sulla pista lunga, e non vedo l'ora di farlo. Se guardo alle piste su cui si corre, penso di essere in una buona posizione".

Calendario GP su pista lunga 2024:

9 maggio: Herxheim (D)

13 luglio: Marmande (F)

11 agosto Scheeßel (D)

14 settembre Vechta (D)

22 settembre Roden (NL)