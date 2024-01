Martin Smolinski: Manter-se saudável e lutar pelo título de Campeão do Mundo

Martin Smolinski sagrou-se campeão do mundo de pista longa pela segunda vez na época passada. E fê-lo sem ganhar um único Grande Prémio. Após seis corridas, o piloto de Olching tinha 106 pontos, enquanto o seu rival mais próximo, o britânico Chris "Bomber" Harris, tinha apenas 99.

Logo no início do Campeonato do Mundo de 2023, em Herxheim, o alemão já estava a caminho da vitória na final, mas depois uma falha na vela de ignição levou a uma desistência e ao 5º lugar. "Perdi pontos nessa altura", admitiu Martin Smolinski numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, "mas fiquei muito satisfeito com o resto do Campeonato do Mundo, porque consegui rodar de forma muito consistente. E é sempre só no final que as coisas são finalizadas, por isso a consistência fez-me ganhar o título mundial."

Em termos de classificação no Campeonato do Mundo, foi 5º lugar em Herxheim, 2º lugar em Ostrowo (PL), Marmande (F), Morizes (F) e Mühldorf, bem como 3º lugar uma vez em Scheeßel. Os vencedores do GP em 2023 foram Josef Franc (CZ), Chris Harris (GB) duas vezes, Kenneth Kruse Hansen da Dinamarca e Romano Hummel dos Países Baixos.

Martin Smolinski ficou globalmente satisfeito com o seu desempenho. Depois de ter sido submetido a uma cirurgia à anca em 2022, fez um regresso notável na corrida de velocidade "Night of the Fights" em Cloppenburg, a 9 de setembro, com a vitória no espetáculo iluminado. E isto apenas três meses após a operação.

O piloto de 39 anos da Alta Baviera está agora a meio dos preparativos para a nova época. "Estamos atualmente no banco de ensaios com os novos motores GM", diz Smolinski. "Estou agora a trabalhar em estreita colaboração com a GM. Já há algum tempo que não sou piloto da Jawa Works. Ainda estava a correr com alguns motores Jawa no ano passado, mas também utilizei vários motores GM em pista longa várias vezes.

Smoli' não é apenas um piloto, mas também um homem de negócios. "Tenho uma relação muito boa com a GM e também sou um concessionário GM desde o ano passado devido às minhas actividades com motores. Recebi agora uma proposta interessante, pelo que vamos continuar a trabalhar em conjunto. A novidade também é que serei um piloto Shoei Works com capacetes a partir de 2024. Negociei um acordo muito bom, com o qual estou muito satisfeito. Também queremos promover os jovens talentos".

Smolinski continuou a falar das suas actividades comerciais: "Atualmente, estou a trabalhar muito e, durante o período do coronavírus, enquanto estive lesionado, desenvolvi muito bem o meu negócio no comércio independente de óleos, onde vendo óleos para motores e estou a ganhar lentamente uma posição internacional. Infelizmente, o meu braço direito, mentor e amigo paternal, Schön Reimund, faleceu recentemente. Agora tomei conta da sua empresa e oficina. Quero continuar a correr a um nível muito elevado na próxima época, mas também vou fazer muito material para os meus colegas pilotos ao mesmo tempo."

O principal desejo de Martin Smolinski para a próxima época é manter-se saudável. E: "O meu objetivo é voltar a lutar pelo título de campeão do mundo em pista longa, e já estou ansioso por isso. Quando olho para as pistas em que correm, penso que estou numa posição muito boa."

Calendário do GP de pista longa de 2024:

9 de maio: Herxheim (D)

13 de julho: Marmande (F)

11 de agosto : Scheeßel (D)

14 de setembro: Vechta (D)

22 de setembro: Roden (NL)