Michael Härtel: "Aspirar a una medalla en los Campeonatos del Mundo"

Hace años, los aficionados alemanes al long track tenían a Michael Härtel en su radar para grandes cosas. En 2017, el piloto de 19 años de la Baja Baviera se proclamó subcampeón del mundo de pista larga por detrás del francés Mathieu Trésarrieu y se proclamó campeón del mundo por equipos en Roden (Países Bajos) junto con Martin Smolinski, Lukas Fienhage y Stephan Katt.

Debido a su mayor actividad en el speedway, Härtel solo compitió en tres de los cinco Grandes Premios de pista larga en 2018 y terminó 11º. Un año después, Härtel se centró por completo en el speedway, también para aprovechar su última oportunidad en el Campeonato del Mundo sub-21. A pesar de todo, se proclamó campeón alemán de pista larga en Berghaupten.

En 2021, Michi Härtel tuvo mala suerte con dos caídas en el DM de Vechta, que finalmente le llevaron al 4º puesto. En 2022, corrió muy poco en circuitos largos para concentrarse en sus estudios de ingeniería mecánica en Landshut. A finales de junio de 2023 sufrió una caída con una grave lesión en la Challenge de La Réole (F). Tras entrar en contacto con el piloto holandés Dave Meijerink, con el que ya había chocado en la DM 2021 en Vechta, Härtel sufrió una fuerte caída en la final de la Challenge y sufrió un traumatismo craneoencefálico con hemorragia cerebral.

"Antes de la final, ya nos habíamos clasificado para los Campeonatos del Mundo y queríamos llegar a la final muy relajados", recuerda Härtel en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Entonces, por desgracia, Dave Meijerink me empujó muy fuerte hacia el exterior, lo que provocó que chocáramos y me estrellara gravemente. No me descalificaron y deberían haberme permitido volver a pilotar. Pero, por supuesto, no pude hacerlo físicamente".

A continuación, Härtel pasó una época muy difícil, como él mismo reconoce: "Nunca me había pasado nada tan malo, como mucho me había roto huesos que se podían volver a atornillar y luego volvía a estar bien. Pero aquello fue un número peor. Pero no quiero seguir hablando de ello. Queremos dejarlo todo atrás y empezar la nueva temporada lo más en forma y motivados posible."

Michael Härtel quiere volver a centrarse en la pista larga en la próxima temporada. Se encuentra en la fase final de sus estudios, ha entregado su tesis de licenciatura a su profesor y está realizando los exámenes finales. Ha reconstruido los músculos que perdió tras el accidente con entrenamientos de fuerza y acondicionamiento físico y ha preparado las motos junto con su mecánico Stephan, "mi mejor hombre", como él dice.

Los objetivos en el campeonato del mundo de pista larga son ambiciosos. Härtel: "Mi objetivo es una medalla en el campeonato del mundo. Ya ganamos la plata una vez, así que estuvimos cerca, y queremos volver a conseguirlo. Depende de la regularidad. Hay cinco Grandes Premios, así que no puedes permitirte ninguna lesión si quieres estar en plena forma para todas las carreras. El lema es mantenerse sano. Ya lo viste la temporada pasada, Smolinski no ganó ni un solo GP y, sin embargo, acabó siendo campeón del mundo. Quiero hacerlo de forma parecida, sumando puntos con regularidad. También quiero volver al speedway".