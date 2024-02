Michael Härtel : "Je vise une médaille au championnat du monde".

Il y a quelques années, les fans allemands de longue piste avaient placé Michael Härtel sur la liste des jeunes talents susceptibles de réaliser de grandes choses. En 2017, le jeune Basse-Bavière, alors âgé de 19 ans, est devenu vice-champion du monde de longue piste derrière le Français Mathieu Trésarrieu et champion du monde par équipe à Roden (NL) avec Martin Smolinski, Lukas Fienhage et Stephan Katt.

En 2018, en raison de ses activités accrues en speedway, Härtel n'a participé qu'à trois des cinq Grands Prix de longue piste et s'est finalement classé 11e. Un an plus tard, Härtel s'est entièrement concentré sur le speedway, notamment pour saisir sa dernière chance dans le championnat du monde des moins de 21 ans. Malgré tout, il est devenu champion d'Allemagne de longue piste à Berghaupten.

En 2021, Michi Härtel a eu la malchance de chuter deux fois lors des championnats d'Allemagne à Vechta, ce qui l'a finalement conduit à la quatrième place. En 2022, il a peu roulé en longue piste pour se concentrer sur ses études de génie mécanique à Landshut. Fin juin 2023, il a ensuite chuté et s'est méchamment blessé lors du Challenge de La Réole (F). Après un contact avec le Néerlandais Dave Meijerink, avec lequel il était déjà entré en collision en 2021 lors des championnats d'Allemagne à Vechta, Härtel a chuté très lourdement en finale du Challenge, subissant un traumatisme crânien et une hémorragie cérébrale.

"Avant la finale, nous étions déjà qualifiés pour les championnats du monde et nous voulions aller à la finale en toute décontraction", se souvient Härtel dans un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Malheureusement, Dave Meijerink m'a poussé très fort vers l'extérieur, ce qui nous a fait entrer en collision et m'a fait chuter de manière extrême. Je n'ai pas été disqualifié et j'aurais pu repartir. Mais ce n'était évidemment pas possible d'un point de vue purement physique".

Pour Härtel, il s'en est suivi une période très difficile, comme il l'admet : "Je n'avais jamais eu quelque chose d'aussi grave jusqu'alors, tout au plus des os cassés que l'on pouvait revisser et ensuite ça allait à nouveau. Mais là, c'était déjà plus grave. Mais je ne veux pas en parler plus longtemps. Nous voulons mettre tout cela derrière nous et commencer la nouvelle saison en pleine forme et avec la plus grande motivation possible".

La saison prochaine, Michael Härtel veut à nouveau mettre l'accent sur la piste longue. Il est dans la phase finale de ses études, a remis son travail de bachelor au professeur et se trouve actuellement dans les derniers examens. Il a reconstruit la musculature perdue après sa chute avec des exercices de musculation et de fitness et a préparé les motos avec son mécanicien Stephan, "mon meilleur homme", comme il dit.

Dans le championnat du monde de longue piste, les objectifs sont ambitieux. Härtel : "Je vise une médaille au championnat du monde. Nous avons déjà gagné la médaille d'argent, nous en étions donc proches, nous voulons y retourner. Ce qui compte, c'est la constance des performances. Il y a cinq Grands Prix, on ne peut pas se permettre de se blesser pour pouvoir participer à toutes les courses en pleine forme. Le mot d'ordre est de rester en bonne santé. On l'a vu la saison dernière, Smolinski n'a pas gagné un seul GP et a pourtant été champion du monde à la fin. Je veux m'y prendre de la même manière, en marquant des points de manière constante. Je veux aussi être de nouveau présent sur le speedway".