Michael Härtel: "Puntiamo a una medaglia ai Campionati del Mondo".

Ora che Michael Härtel (26) ha superato gli esami finali per la laurea in ingegneria meccanica, vuole dedicarsi di nuovo alle corse su pista. Il nativo di Dingolfingen si è lasciato alle spalle l'incidente e le sue conseguenze a La Réole.

Anni fa, i fan tedeschi della pista lunga avevano messo Michael Härtel nel loro radar per grandi cose. Nel 2017, l'allora 19enne della Bassa Baviera si è classificato al secondo posto nel campionato mondiale di pista lunga dietro al francese Mathieu Trésarrieu ed è diventato campione del mondo a squadre a Roden (NL) insieme a Martin Smolinski, Lukas Fienhage e Stephan Katt.

A causa dell'intensificarsi delle sue attività nello speedway, nel 2018 Härtel ha partecipato solo a tre dei cinque Gran Premi su pista lunga, classificandosi all'11° posto. Un anno dopo, Härtel si è concentrato completamente sullo speedway, anche per sfruttare la sua ultima occasione nel Campionato del Mondo U21. Nonostante tutto, è diventato campione tedesco di pista lunga a Berghaupten.

Nel 2021, Michi Härtel ha avuto sfortuna con due cadute al DM di Vechta, che alla fine lo hanno portato al 4° posto. Nel 2022 ha corso pochissimo su pista per concentrarsi sugli studi di ingegneria meccanica a Landshut. Alla fine di giugno del 2023 è stato vittima di una caduta con un brutto infortunio al Challenge di La Réole (F). Dopo essere entrato in contatto con l'olandese Dave Meijerink, con il quale si era già scontrato al DM 2021 di Vechta, Härtel è caduto pesantemente nella finale del Challenge e ha riportato una lesione cerebrale traumatica con emorragia cerebrale.

"Prima della finale ci eravamo già qualificati per i Campionati del Mondo e volevamo andare in finale molto rilassati", ha ricordato Härtel in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Poi, purtroppo, Dave Meijerink mi ha spinto molto forte all'esterno, facendoci scontrare e facendomi cadere pesantemente. Non sono stato squalificato e avrei dovuto essere autorizzato a correre di nuovo. Ma ovviamente non potevo farlo fisicamente".

Per Härtel è seguito un periodo molto difficile, come lui stesso ammette: "Non avevo mai avuto niente di così grave prima, al massimo mi ero rotto delle ossa che potevano essere riavvitate e poi ero tornato a posto. Ma questo è stato un numero peggiore. Ma non voglio continuare a parlarne. Vogliamo lasciarci tutto alle spalle e iniziare la nuova stagione il più possibile in forma e motivati".

Michael Härtel vuole concentrarsi nuovamente sulla pista lunga nella prossima stagione. È nella fase finale dei suoi studi, ha consegnato la tesi di laurea al suo professore e sta sostenendo gli esami finali. Ha ricostruito i muscoli persi dopo l'incidente con allenamenti di forza e fitness e ha preparato le biciclette insieme al suo meccanico Stephan, "il mio uomo migliore", come dice lui.

Gli obiettivi del campionato del mondo su pista lunga sono ambiziosi. Härtel: "Punto a una medaglia nel campionato del mondo. Abbiamo già conquistato l'argento una volta, quindi ci siamo andati vicini, e vogliamo riuscirci di nuovo. Dipende dalla costanza delle prestazioni. Ci sono cinque Gran Premi, quindi non ci si può permettere alcun infortunio se si vuole essere in forma per tutte le gare. Il motto è rimanere in salute. Come avete visto, la scorsa stagione Smolinski non ha vinto nemmeno un GP eppure si è laureato campione del mondo. Voglio fare la stessa cosa, conquistando punti in modo costante. Voglio anche tornare a gareggiare nello speedway".