Michael Härtel: "O objetivo é ganhar uma medalha no Campeonato do Mundo".

Agora que Michael Härtel (26) passou nos exames finais do curso de engenharia mecânica, quer voltar a dedicar-se às corridas de longa duração. O natural de Dingolfingen já esqueceu o acidente e as suas consequências em La Réole.

Há alguns anos, os adeptos alemães de pista longa tinham Michael Härtel no seu radar para grandes feitos. Em 2017, o jovem da Baixa Baviera, então com 19 anos, foi segundo classificado no campeonato do mundo de pista longa, atrás do francês Mathieu Trésarrieu, e tornou-se campeão do mundo por equipas em Roden (NL), juntamente com Martin Smolinski, Lukas Fienhage e Stephan Katt.

Devido ao aumento das suas actividades na pista de velocidade, Härtel só competiu em três dos cinco Grandes Prémios de pista longa em 2018 e terminou em 11º lugar. Um ano depois, Härtel concentrou-se totalmente na pista de velocidade, também para aproveitar a sua última oportunidade no Campeonato do Mundo de Sub-21. Apesar de tudo, tornou-se campeão alemão de pista longa em Berghaupten.

Em 2021, Michi Härtel teve azar com duas quedas no DM em Vechta, que acabaram por levar ao 4º lugar. Em 2022, fez muito poucas corridas de longa duração para se concentrar nos seus estudos de engenharia mecânica em Landshut. Seguiu-se, no final de junho de 2023, um acidente com uma lesão grave no Challenge de La Réole (F). Depois de ter entrado em contacto com o piloto holandês Dave Meijerink, com quem já tinha colidido no DM 2021 em Vechta, Härtel teve um forte acidente na final do Challenge e sofreu um traumatismo craniano com uma hemorragia cerebral.

"Antes da final, já nos tínhamos qualificado para o Campeonato do Mundo e queríamos ir para a final muito descontraídos", recordou Härtel numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Depois, infelizmente, o Dave Meijerink empurrou-me com muita força para o lado de fora, o que fez com que colidíssemos e eu caísse com gravidade. Não fui desclassificado e devia ter sido autorizado a voltar a correr. Mas é claro que fisicamente não o podia fazer".

Seguiu-se um período muito difícil para Härtel, que admite: "Nunca tinha tido nada assim tão mau, no máximo tinha partido ossos que podiam ser aparafusados e depois ficava bem outra vez. Mas este foi um número pior. Mas não quero continuar a falar disso. Queremos esquecer tudo isto e começar a nova época o mais aptos e motivados possível."

Michael Härtel quer voltar a concentrar-se na pista longa na próxima época. Está na fase final dos seus estudos, entregou a tese de licenciatura ao seu professor e está atualmente a fazer os exames finais. Reconstruiu os músculos que perdeu após o acidente com treinos de força e fitness e preparou as bicicletas juntamente com o seu mecânico Stephan, "o meu melhor homem", como ele diz.

Os objectivos para o campeonato do mundo de pista longa são ambiciosos. Härtel: "O meu objetivo é conseguir uma medalha no campeonato do mundo. Já ganhámos a prata uma vez, por isso estivemos perto, e queremos chegar lá outra vez. Depende de desempenhos consistentes. Há cinco Grandes Prémios, por isso não nos podemos dar ao luxo de ter lesões se quisermos estar em boa forma para todas as corridas. O lema é mantermo-nos saudáveis. Na época passada, Smolinski não ganhou um único Grande Prémio e, no entanto, acabou por ser campeão do mundo. Quero fazer o mesmo, marcando pontos de forma consistente. Também quero voltar ao desporto de velocidade".