Scheeßel, Rastede, Hertingen : Lutte pour les dates

Plus de collision de dates entre les courses de Bad Hersfeld, Rastede, Hertingen et Rastede. Hersfeld reste fixée au 10 août, Rastede un jour plus tard, le GP de Scheeßel le 18 août et Hertingen le 24.8.

C'est désormais chose faite : après des négociations compliquées avec les clubs concernés, la FIM Europe et la DMSB, le groupe d'experts piste longue, composé de Josef Hukelmann de Werlte et de Christian Froschauer en tant que représentant de la FIM au sein de la DMSB, a décidé d'un plan évident concernant les dates de courses des quatre clubs.

De quoi s'agissait-il ? Lorsque le premier plan de la FIM pour 2024 a été présenté, la date du GP de longue piste à Scheeßel, en Basse-Saxe, était fixée au 11 août. Or, il s'agit de la date traditionnelle pour la course sur piste en herbe à Rastede, à seulement 80 kilomètres de là. Les deux courses le même jour ? C'est difficilement possible. Et la commune de Rastede ne peut pas proposer de date de remplacement.

Il semblerait que les responsables de la course de Rastede n'avaient tout simplement plus la course en tête, car en 2023, le week-end de course sur la piste en herbe la plus rapide du monde avait été annulé en raison des conditions météorologiques défavorables.

Un bon conseil était donc nécessaire et le cercle d'experts de la piste longue était sollicité. "C'était une chose très compliquée de satisfaire tout le monde", a avoué Josef Hukelmann lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com, "nous voulions quand même sauver toutes les manifestations et aussi les organisateurs et satisfaire tout le monde".

Cela semble avoir réussi. Le MSC Bad Hersfeld conserve sa qualification pour les championnats d'Europe de side-car le samedi 10 août. L'AC Rastede pourra comme toujours organiser sa traditionnelle course sur piste en herbe le dimanche 11 août, avec, comme toujours, des manches de la série européenne des vétérans sur piste longue (EVLS) et des enduros qui se dérouleront la veille sur la piste de 1000 m du magnifique parc du château.

Le GP 3 de longue piste à Scheeßel est repoussé d'une semaine et aura lieu le dimanche 18 août. Le championnat allemand des solistes ainsi que la coupe sur piste des side-cars à Hertingen, prévus pour le samedi 17 août, sont désormais programmés pour la semaine suivante, le samedi 24 août.

Nouvelles dates pour 2024 :

10.08. : Bad Hersfeld, qualification pour les championnats d'Europe de side-car

11.08. : Rastede, 57e course internationale sur piste en herbe

18.08. : Scheeßel, GP piste longue 3

24.08. : Hertingen, DM Solo, Coupe de la piste SW