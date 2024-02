Scheeßel, Rastede, Hertingen: Lotta per le date

Ora è uscito: dopo complicate trattative con i club interessati, la FIM Europe e il DMSB, il gruppo di esperti di piste lunghe con Josef Hukelmann di Werlte e Christian Froschauer come rappresentante della FIM nel DMSB ha deciso un piano plausibile per le date delle gare dei quattro club.

Di cosa si trattava? Quando è stato presentato il primo piano della FIM per il 2024, la data del GP su pista lunga a Scheeßel, in Bassa Sassonia, era l'11 agosto. Tuttavia, questa è la data tradizionale per la gara su pista in erba di Rastede, a soli 80 chilometri di distanza. Entrambe le gare nello stesso giorno? Difficile. E il comune di Rastede non può offrire una data alternativa.

Sembra che la gara di Rastede non fosse più nel mirino dei responsabili, visto che il weekend di gara sulla pista in erba più veloce del mondo è stato annullato nel 2023 a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Un buon consiglio è costato caro e si è fatto ricorso al gruppo di esperti di piste lunghe. "È stato molto complicato accontentare tutti", ha ammesso Josef Hukelmann in un'intervista a SPEEDWEEK.com, "volevamo salvare tutti gli eventi e gli organizzatori e accontentare tutti".

L'obiettivo sembra essere stato raggiunto. MSC Bad Hersfeld manterrà la qualificazione al Campionato Europeo sidecar sabato 10 agosto. L'AC Rastede potrà tenere la sua tradizionale gara su pista d'erba domenica 11 agosto come di consueto, con l'European Veterans Long Track Series (EVLS) e gli Enduro che si svolgeranno il giorno prima sulla pista di 1000 metri del bellissimo Schlosspark.

Il GP 3 su pista lunga di Scheeßel sarà posticipato di una settimana a domenica 18 agosto. Il Campionato tedesco in solitaria previsto per sabato 17 agosto e la Sidecar Track Cup di Hertingen sono ora in programma la settimana successiva, sabato 24 agosto.

Nuove date per il 2024:

10.08.: Bad Hersfeld, qualifiche del Campionato Europeo Sidecar

11.08.: Rastede, 57a gara internazionale su pista d'erba

18 agosto: Scheeßel, GP 3 su pista lunga

24.08.: Hertingen, DM Solo, Coppa Pista SW