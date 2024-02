Scheeßel, Rastede, Hertingen: A lutar por datas

Agora já se sabe: depois de complicadas negociações com os clubes envolvidos, a FIM Europe e a DMSB, o grupo de peritos em pista longa, com Josef Hukelmann da Werlte e Christian Froschauer como representante da FIM na DMSB, decidiu um plano plausível para as datas das corridas dos quatro clubes.

O que estava em causa? Quando o primeiro plano da FIM para 2024 foi apresentado, a data do GP de pista longa em Scheeßel, na Baixa Saxónia, era 11 de agosto. No entanto, esta é a data tradicional para a corrida em pista de relva em Rastede, a apenas 80 quilómetros de distância. As duas corridas no mesmo dia? Dificilmente possível. E o município de Rastede não pode oferecer uma data alternativa.

Parece que a corrida de Rastede simplesmente deixou de estar no radar dos responsáveis, uma vez que o fim de semana de corrida na pista de relva mais rápida do mundo foi cancelado em 2023 devido às condições meteorológicas adversas.

Os bons conselhos eram caros e o grupo de peritos em pistas longas foi chamado. "Foi uma questão muito complicada para agradar a todos", admitiu Josef Hukelmann numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, "queríamos salvar todos os eventos e organizadores e agradar a todos".

Parece ter sido bem sucedido. O MSC Bad Hersfeld vai manter a sua qualificação para o Campeonato da Europa de sidecar no sábado, 10 de agosto. O AC Rastede vai poder realizar a sua tradicional corrida em pista de relva no domingo, 11 de agosto, como habitualmente, com o Campeonato Europeu de Veteranos de Pista Longa (EVLS) e os Enduros a terem lugar no dia anterior na pista de 1000m do belo Schlosspark.

O GP 3 de pista longa em Scheeßel será adiado por uma semana para domingo, 18 de agosto. O Campeonato Alemão de Solo, previsto para sábado, 17 de agosto, e a Taça de Pista Sidecar em Hertingen estão agora agendados para a semana seguinte, no sábado, 24 de agosto.

Novas datas para 2024:

10.08.: Bad Hersfeld, Quali do Campeonato da Europa de Sidecar

11.08.: Rastede, 57ª Corrida Internacional de Pista de Relva

18 de agosto: Scheeßel, GP 3 de pista longa

24.08.: Hertingen, DM Solo, Taça de Pista SW