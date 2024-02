Jörg Tebbe: "Quizá sea mi última temporada"

Pero Jörg Tebbe, bicampeón alemán de Longtrack y tricampeón del mundo por equipos de MSC Dohren, también admite: "Si llego al Longtrack GP Challenge de Mühldorf y me clasifico para el Campeonato del Mundo de Longtrack de 2025, entonces añadiré un año más."

La temporada 2023 no empezó nada bien para Tebbe. "Me estrellé en abril en la carrera de velocidad de la Liga Norte aquí en Dohren y me rompí la clavícula. Tuve que tomarme un descanso durante un tiempo". Fue un contratiempo para el experimentado piloto de Emsland, que ya había luchado contra las lesiones y las secuelas del coronavirus en los últimos años.

Sin embargo, Tebbe fue recuperándose poco a poco a lo largo de la temporada. En septiembre, por fin estaba de nuevo en forma, por lo que Josef Hukelmann, director del equipo nacional alemán de longitud, lo convocó para la final del Campeonato del Mundo en Roden (Países Bajos).

Su carácter equilibrado y fiable contribuyó en gran medida a que el equipo se proclamara subcampeón del mundo por detrás de Holanda. Hukelmann: "Nuestra gran baza en esta jornada ha sido el excepcional espíritu de equipo. En la pista, muy difícil de pilotar debido a las condiciones meteorológicas, Smoli, como capitán, aceleró el ritmo y sumó puntos, Eric Riss fue el máximo goleador, Jörg Tebbe sumó los puntos necesarios por detrás y el hombre gato también contribuyó al necesario espíritu de equipo con su calma.

Jörg Tebbe se prepara ahora intensamente para la nueva temporada durante el invierno. En la pista de velocidad de Neuenknick, probó recientemente la nueva suspensión preparada por Benny Wilbers (Wilbers Products GmbH) de Nordhorn, que es 950 g más ligera que los modelos anteriores.

También estuvieron presentes los otros miembros del equipo Tebbe Racing, su hijo Louis y su hija Lenja, que se entrenaban para las carreras del carnet B y del Junior B respectivamente. Jörg Tebbe también organiza sesiones semanales de entrenamiento para jóvenes con ellos y otros jóvenes en su pista de Dohren, con el apoyo de Thorsten Knese de Werlte, entre otros.

Jörg Tebbe se muestra confiado de cara a la próxima temporada. "Mi objetivo es correr tantas carreras como sea posible y hacerlo bien. Y sería genial si eso funciona con Mühldorf y los Campeonatos del Mundo del año que viene".