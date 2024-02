Jörg Tebbe : "C'est peut-être ma dernière saison".

Mais Jörg Tebbe, deux fois champion d'Allemagne de longue piste et trois fois champion du monde par équipe du MSC Dohren, avoue aussi : "Si j'obtiens le challenge GP Longtrack à Mühldorf et que je me qualifie pour le championnat du monde de longue piste en 2025, je rajouterai une année".

La saison 2023 n'a pas du tout bien commencé pour Tebbe. "En avril, je suis tombé lors de la course de speedway de la Ligue du Nord chez nous à Dohren et je me suis cassé la clavicule. J'ai alors dû faire une première pause". Cela a été un revers pour l'Emsländer expérimenté, car il avait déjà dû lutter contre des blessures et des séquelles de Corona au cours des dernières années.

Mais Tebbe s'est battu pour revenir à la compétition tout au long de la saison. En septembre, il était définitivement de retour en pleine forme, si bien que Josef Hukelmann, manager de l'équipe nationale allemande de longue piste, l'a appelé dans l'équipe pour la finale des championnats du monde à Roden (NL).

Cela devait porter ses fruits, car Jörg Tebbe a contribué en grande partie à la victoire de la vice-championne du monde derrière l'équipe des Pays-Bas grâce à son caractère équilibré et fiable. Hukelmann : "Notre grande force ce jour-là a été la cohésion exceptionnelle de l'équipe. Sur une piste rendue très difficile par les conditions météorologiques, Smoli, en tant que capitaine, a fait feu de tout bois et a marqué des points, Eric Riss a été le meilleur marqueur, Jörg Tebbe a marqué les points nécessaires à l'arrière et le Catman a également contribué à l'esprit d'équipe nécessaire grâce à son attitude calme.

Pendant l'hiver, Jörg Tebbe se prépare encore une fois intensivement à la nouvelle saison. Sur la piste de speedway de Neuenknick, il a récemment testé les nouvelles suspensions préparées par Benny Wilbers (société Wilbers Products GmbH) de Nordhorn, qui sont plus légères de 950 g que les modèles précédents.

D'ailleurs, les autres membres de l'équipe Tebbe Racing, le fils Louis et la fille Lenja, qui s'entraînaient respectivement pour les courses de la licence B et des juniors B, étaient également de la partie. Avec eux et d'autres jeunes, Jörg Tebbe organise en outre des entraînements hebdomadaires pour les jeunes sur sa piste à Dohren, avec le soutien, entre autres, de Thorsten Knese de Werlte.

Jörg Tebbe est confiant pour la saison à venir. "Mon objectif est de participer à autant de courses que possible et d'y obtenir de bons résultats. Et ce serait super si cela fonctionne avec Mühldorf et les championnats du monde l'année prochaine".