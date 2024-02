Jörg Tebbe: "Forse è la mia ultima stagione".

Jörg Tebbe ha annunciato che potrebbe essere l'ultima stagione della sua carriera. Il 44enne sta entrando nel suo 30° anno di attività e sta pensando di ritirarsi. A meno che non riesca a qualificarsi per i Campionati del Mondo del 2025.

Ma Jörg Tebbe, due volte campione tedesco di Longtrack e tre volte campione del mondo a squadre di MSC Dohren, ammette anche: "Se raggiungerò il Longtrack GP Challenge a Mühldorf e mi qualificherò per il Campionato del Mondo Longtrack 2025, allora aggiungerò un altro anno".

La stagione 2023 è iniziata tutt'altro che bene per Tebbe. "Ad aprile sono caduto durante la gara di speedway della Northern League qui a Dohren e mi sono rotto la clavicola. Ho dovuto prendermi una pausa per un po'". Si è trattato di una battuta d'arresto per l'esperto pilota dell'Emsland, che negli ultimi anni aveva già lottato contro gli infortuni e i postumi del coronavirus.

Tuttavia, Tebbe ha lottato lentamente per tornare a gareggiare nel corso della stagione. A settembre era finalmente di nuovo in forma e Josef Hukelmann, manager della squadra nazionale tedesca di pista lunga, lo ha convocato per la finale del Campionato del Mondo a Roden (NL).

L'impegno è stato proficuo, perché il temperamento equilibrato e affidabile di Jörg Tebbe ha contribuito in modo determinante al secondo posto della squadra, dietro ai Paesi Bassi. Hukelmann: "La nostra grande forza in questa giornata è stata l'eccezionale spirito di squadra. Sulla pista, molto difficile da guidare a causa delle condizioni meteorologiche, Smoli, in qualità di capitano, ha davvero accelerato il ritmo e segnato punti, Eric Riss è stato il capocannoniere, Jörg Tebbe ha segnato i punti necessari nelle retrovie e anche l'uomo gatto ha contribuito al necessario spirito di squadra con il suo modo calmo.

Jörg Tebbe si sta ora preparando intensamente per la nuova stagione durante l'inverno. Sulla pista di speedway di Neuenknick ha recentemente testato le nuove sospensioni preparate da Benny Wilbers (Wilbers Products GmbH) di Nordhorn, più leggere di 950 g rispetto ai modelli precedenti.

Erano presenti anche gli altri membri del team Tebbe Racing, il figlio Louis e la figlia Lenja, che si stavano allenando rispettivamente per la licenza B e per la gara Junior B. Jörg Tebbe organizza anche sessioni settimanali di allenamento per giovani con loro e altri ragazzi sulla pista di casa a Dohren, con il supporto, tra gli altri, di Thorsten Knese di Werlte.

Jörg Tebbe è fiducioso per la prossima stagione. "Il mio obiettivo è correre il maggior numero di gare possibile e fare bene. E sarebbe fantastico se questo funzionasse con Mühldorf e i Campionati del Mondo del prossimo anno".