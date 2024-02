Jörg Tebbe: "Talvez seja a minha última época"

Jörg Tebbe anunciou que esta poderá ser a última época da sua carreira. O atleta de 44 anos está a entrar no seu 30º ano como piloto ativo e está a pensar em reformar-se. A menos que consiga qualificar-se para o Campeonato do Mundo de 2025.

por Rudi Hagen - Automatic translation from German

Mas Jörg Tebbe, bicampeão alemão de Longtrack e tricampeão mundial por equipas da MSC Dohren, também admite: "Se eu chegar ao Longtrack GP Challenge em Mühldorf e me qualificar para o Campeonato do Mundo de Longtrack de 2025, então acrescentarei mais um ano".

A época de 2023 teve tudo menos um bom começo para Tebbe. "Em abril, tive um acidente na corrida de velocidade da Liga do Norte, aqui em Dohren, e parti a clavícula. Tive de fazer uma pausa durante algum tempo". Foi um revés para o experiente piloto de Emsland, que já tinha lutado contra lesões e as sequelas do coronavírus nos últimos anos.

No entanto, Tebbe lutou lentamente para regressar às corridas ao longo da época. Em setembro, estava finalmente em forma, pelo que Josef Hukelmann, treinador da equipa nacional alemã de pista longa, o convocou para a final do Campeonato do Mundo em Roden (NL).

A natureza equilibrada e fiável de Jörg Tebbe desempenhou um papel importante no segundo lugar da equipa, atrás da Holanda. Hukelmann: "A nossa grande força neste dia foi o excecional espírito de equipa. Na pista, que estava muito difícil de conduzir devido às condições climatéricas, Smoli, como capitão, acelerou o ritmo e marcou pontos, Eric Riss foi o melhor marcador, Jörg Tebbe marcou os pontos necessários na retaguarda e o homem-gato também contribuiu para o necessário espírito de equipa com a sua calma.

Jörg Tebbe está agora a preparar-se intensamente para a nova época durante o inverno. Na pista de velocidade de Neuenknick, testou recentemente a nova suspensão preparada por Benny Wilbers (Wilbers Products GmbH) de Nordhorn, que é 950 g mais leve do que os modelos anteriores.

Também estiveram presentes os outros membros da equipa Tebbe Racing, o filho Louis e a filha Lenja, que treinaram para as corridas de licença B e Junior B, respetivamente. Jörg Tebbe também organiza sessões semanais de treino para jovens com eles e outros jovens na pista da sua casa em Dohren, com o apoio de Thorsten Knese da Werlte, entre outros.

Jörg Tebbe está confiante em relação à próxima época. "O meu objetivo é fazer o maior número de corridas possível e ter bons resultados. E seria ótimo se isso resultasse em Mühldorf e no Campeonato do Mundo do próximo ano."