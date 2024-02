GP de pista larga: Tero Aarnio no tiene que empezar de cero

Tero Aarnio ha pasado la mayor parte de su carrera en la pista de velocidad y ha corrido en las ligas profesionales de Suecia, Dinamarca, Polonia y Gran Bretaña. En los últimos años también se ha afianzado en la pista larga y el año pasado participó en cuatro ocasiones en el GP de pista larga, tras dos participaciones en 2022. Como el ganador de la Challenge, Chris Harris, ha quedado segundo en el Campeonato del Mundo, Aarnio asciende y disputará su primera temporada completa de GP en pista larga en 2024.

"Todo lo que hicimos el año pasado, lo hicimos con el objetivo de estar en el Campeonato del Mundo este año. Como los circuitos son en su mayoría los mismos, tenemos experiencia y no empezamos de cero", dijo el finlandés a SPEEDWEEK.com. "No tenía mucha experiencia en la pista larga y me costó mucho. Intentamos participar en todas las carreras posibles y ganar experiencia. Pero cuando tienes a los 14 mejores pilotos del mundo contra ti, una sesión de entrenamientos libres no es suficiente para acostumbrarse a la pista. Siempre he necesitado una o dos carreras para acostumbrarme. En Mühldorf, me alegré de encontrar la puesta a punto lo suficientemente pronto como para llegar a las semifinales".

"En speedway, todo el mundo utiliza más o menos la misma puesta a punto, pero eso supone una gran diferencia en la pista larga", añadió el piloto de 39 años. "Si pides opinión a otros pilotos, todo el mundo utiliza algo diferente y sigue siendo rápido. Es muy difícil conocer la puesta a punto por uno mismo. Por eso me resultó difícil en el Gran Premio, tengo que adquirir experiencia por mí mismo. No obstante, intento hablar mucho con otros pilotos para saber lo que hacen. Y luego intento ver si me conviene. También miro muchas grabaciones y qué trazadas hacen los demás en la pista".

Con la experiencia adquirida y la plaza para el Campeonato del Mundo de 2024 en el bolsillo, Tero Aarnio afronta la temporada 2024 con un nuevo objetivo: "Hace un año nos marcamos el objetivo de conseguir una plaza permanente, ahora queremos dar el siguiente paso y no limitarnos a pasearnos."