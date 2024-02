GP de longue piste : Tero Aarnio ne doit pas repartir de zéro

En 2023, Tero Aarnio a participé à quatre des six GP de longue piste. Après des succès d'abord mitigés, le Finlandais a atteint la demi-finale à Mühldorf et a réalisé sa meilleure course. En 2024, il veut continuer sur cette lancée.

Tero Aarnio a passé la plus grande partie de sa carrière sur la piste de speedway et a couru dans les ligues professionnelles en Suède, au Danemark, en Pologne et en Grande-Bretagne. Depuis quelques années, il prend de plus en plus pied sur la piste longue et, après deux participations en 2022, il a fait quatre apparitions en GP de piste longue l'année précédente. En outre, il a participé au Challenge à La Reole et, en se classant sixième, il a manqué de peu la qualification sportive pour le championnat du monde de 2024. Le vainqueur du Challenge, Chris Harris, étant donné qu'il est vice-champion du monde, Aarnio prend sa place et disputera sa première saison complète de GP sur piste longue en 2024.

"Tout ce que nous avons fait l'année dernière, nous l'avons fait dans le but de participer au championnat du monde cette année. Comme les circuits sont généralement les mêmes, nous avons de l'expérience et nous ne partons pas de zéro", a raconté le Finlandais à SPEEDWEEK.com. "Je n'avais pas une grande expérience de la piste longue et j'ai dû me battre avec cela aussi. Nous avons essayé de participer à autant de courses que possible et d'acquérir de l'expérience. Mais quand on a les 14 meilleurs pilotes du monde contre soi, un entraînement libre ne suffit pas pour s'adapter à la piste. J'ai toujours eu besoin d'une ou deux manches pour que cela me convienne. A Mühldorf, j'ai été content de trouver le set-up assez tôt pour pouvoir aller en demi-finale".

"En speedway, tout le monde utilise à peu près le même set-up, sur la piste longue, c'est une grande différence", a ajouté le pilote de 39 ans. "Quand on demande l'avis des autres pilotes, chacun utilise quelque chose de différent tout en étant rapide. C'est très dur de construire soi-même les connaissances sur les réglages. C'est pour cette raison que j'ai eu du mal en Grand Prix, je dois acquérir de l'expérience par moi-même. Néanmoins, j'essaie de parler beaucoup avec les autres pilotes pour savoir ce qu'ils font. Et j'essaie ensuite de voir si cela me convient. De plus, je regarde beaucoup d'enregistrements et les lignes que les autres suivent sur la piste".

Avec l'expérience acquise et une place en championnat du monde 2024 en poche, Tero Aarnio aborde la saison 2024 avec un nouvel objectif : "Il y a un an, nous nous sommes fixé pour objectif d'obtenir une place permanente, maintenant nous voulons passer à l'étape suivante et ne pas nous contenter de suivre le mouvement".