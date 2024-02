GP su pista lunga: Tero Aarnio non deve ripartire da zero

Tero Aarnio ha trascorso la maggior parte della sua carriera sulla pista di speedway e ha corso nei campionati professionistici in Svezia, Danimarca, Polonia e Gran Bretagna. Negli ultimi anni si è fatto strada anche sulla pista lunga e l'anno scorso ha fatto quattro apparizioni nel GP di pista lunga dopo due apparizioni nel 2022. Ha anche partecipato al Challenge a La Reole e ha mancato di poco la qualificazione al Campionato del Mondo 2024, piazzandosi al sesto posto. Poiché il vincitore del Challenge Chris Harris è stato designato come secondo classificato nel Campionato del Mondo, Aarnio è salito di livello e nel 2024 disputerà la sua prima stagione completa di GP su pista lunga.

"Tutto quello che abbiamo fatto l'anno scorso, lo abbiamo fatto con l'obiettivo di partecipare al Campionato del Mondo quest'anno. Poiché le piste sono per lo più le stesse, abbiamo esperienza e non partiamo da zero", ha dichiarato il finlandese a SPEEDWEEK.com. "Non avevo molta esperienza sul tracciato lungo e ho faticato per questo. Abbiamo cercato di partecipare a quante più gare possibili e di fare esperienza. Ma quando hai i 14 migliori piloti del mondo contro di te, una sessione di prove libere non è sufficiente per abituarsi alla pista. Mi ci sono sempre volute una o due manche per prendere confidenza con la pista. A Mühldorf, sono stato felice di aver trovato la messa a punto abbastanza presto da arrivare alle semifinali".

"Nello speedway, tutti usano più o meno lo stesso set-up, ma sulla pista lunga c'è una grande differenza", ha aggiunto il 39enne. "Se chiedete agli altri piloti la loro opinione, tutti usano qualcosa di diverso e sono comunque veloci. È molto difficile costruire da soli la conoscenza dell'assetto. Per questo ho trovato difficoltà nel Gran Premio, devo fare esperienza da solo. Tuttavia, cerco di parlare molto con gli altri piloti per capire cosa fanno. E poi cerco di capire se è adatto a me. Guardo anche molte registrazioni e le linee che gli altri guidano in pista".

Con l'esperienza acquisita e il posto nel Campionato del Mondo 2024 in tasca, Tero Aarnio si avvia alla stagione 2024 con un nuovo obiettivo: "Un anno fa ci siamo posti l'obiettivo di ottenere un posto fisso, ora vogliamo fare il passo successivo e non limitarci ad andare avanti".