GP de pista longa: Tero Aarnio não tem de começar do zero

Tero Aarnio passou a maior parte da sua carreira na pista de velocidade e correu nas ligas profissionais da Suécia, Dinamarca, Polónia e Grã-Bretanha. Nos últimos anos, também tem vindo a ganhar terreno na pista longa e fez quatro presenças no GP de pista longa no ano passado, depois de duas presenças em 2022. Também correu no Challenge em La Reole e por pouco não se qualificou para o Campeonato do Mundo de 2024, ficando em sexto lugar. Como o vencedor do Challenge, Chris Harris, é o segundo classificado no Campeonato do Mundo, Aarnio sobe na classificação e vai disputar a sua primeira época completa de GP em pista longa em 2024.

"Tudo o que fizemos no ano passado, fizemo-lo com o objetivo de estar no Campeonato do Mundo este ano. Como as pistas são praticamente as mesmas, temos experiência e não estamos a começar do zero", disse o finlandês ao SPEEDWEEK.com. "Não tinha muita experiência em pista longa e tive dificuldades com isso. Tentámos participar no maior número de corridas possível e ganhar experiência. Mas quando temos os 14 melhores pilotos do mundo contra nós, uma sessão de treinos livres não é suficiente para nos habituarmos à pista. Precisei sempre de uma ou duas corridas para apanhar o jeito. Em Mühldorf, fiquei contente por ter encontrado a afinação suficientemente cedo para chegar às meias-finais."

"No speedway, toda a gente usa praticamente a mesma afinação, mas isso é uma grande diferença na pista longa", acrescentou o piloto de 39 anos. "Se pedirmos a opinião de outros pilotos, todos usam algo diferente e continuam a ser rápidos. É muito difícil aprender a fazer a afinação sozinho. Foi por isso que achei difícil no Grande Prémio, tenho de ganhar experiência sozinho. No entanto, tento falar muito com outros pilotos para saber o que eles fazem. E depois tento ver se isso me convém. Também vejo muitas gravações e as linhas que os outros estão a seguir na pista".

Com a experiência adquirida e o lugar no Campeonato do Mundo de 2024 no bolso, Tero Aarnio vai para a época de 2024 com um novo objetivo: "Há um ano, estabelecemos o objetivo de conseguir um lugar permanente, agora queremos dar o próximo passo e não apenas andar de um lado para o outro."