Equipo de pista larga: ¿Quién viene después de los mayores?

Con el campeón del mundo Martin Smolinski (39), el experimentado Jörg Tebbe (44) y los prometedores Daniel Spiller (25) y Mario Niedermeier (22), cuatro corredores de la escuadra nacional de fondo del jefe del equipo Josef Hukelmann participaron en el campamento de preparación física de Abensberg. Faltaron cuatro de los más destacados, según declaró el propio Werlter a SPEEDWEEK.com: "Tuvimos contacto con todos los corredores. Erik Riss tuvo una operación que ahora está siendo tratada, Michael Härtel tiene una infección sinusal y actualmente no puede hacer deporte. La preparación de pretemporada de Lukas Fienhage ya ha comenzado en Francia y, por lo tanto, no estuvo in situ. A Max Dilger también le habría gustado estar allí, pero, como sabemos, ha tenido una grave operación".

Con Dilger, el jefe del equipo tendió un puente hacia la final mundial por equipos del año pasado en Roden. "También echamos de menos a Max el año pasado, cuando tuvimos tres corredores que no pudimos utilizar por lesión", dijo Hukelmann, echando la vista atrás. "Cuando Dilger, Fienhage y Härtel cancelaron, Jörg Tebbe y Stephan Katt dieron un paso al frente. Sentíamos un gran respeto por los ingleses y, en aquel momento, por Francia. Pero sobre todo a Holanda, ya que estaban haciendo todo lo posible por convertirse en campeones del mundo en su propio país".

Al final, los holandeses consiguieron imponerse a los alemanes en la final tras su éxito en las eliminatorias y alzarse con el título. A pesar de todo, el jefe del equipo recuerda con orgullo lo que consiguieron: "Lo que hicieron los chicos en la pista con el retraso meteorológico fue algo único en mis 14 años como jefe de equipo". Para Erik Riss y Martin Smolinski, es algo natural pilotar en cabeza. Pero la forma en que Jörg Tebbe y Stephan Katt se aplicaron y condujeron por la suciedad de la parte trasera para sumar puntos fue decisiva en esta final mundial".

En cuanto a la falta de jóvenes talentos en la pista larga, Hukelmann respondió que los pilotos están subiendo. "Todavía podemos seguir el ritmo de la guardia establecida desde hace tiempo en la parte delantera", afirma el noralemán. "Pero tenemos que pensar en el futuro y vigilar a Timo Wachs, por ejemplo, y ver cómo evoluciona. Y al mismo tiempo hacer un llamamiento a los jóvenes para que participen en las carreras de larga distancia".