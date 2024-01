Equipe de piste longue : qui vient après les hommes plus âgés ?

Avec le champion du monde Martin Smolinski (39 ans), l'expérimenté Jörg Tebbe (44 ans) et les ambitieux Daniel Spiller (25 ans) et Mario Niedermeier (22 ans), quatre pilotes de l'équipe nationale de longue piste du chef d'équipe Josef Hukelmann ont participé au camp de fitness à Abensberg. Quatre piliers manquaient à l'appel, comme l'a rapporté le Werlter à SPEEDWEEK.com : "Nous avons eu des contacts avec tous les pilotes. Erik Riss a subi une opération qui est maintenant soignée, Michael Härtel a une suppuration des sinus et ne peut actuellement pas faire de sport. La préparation de la saison de Lukas Fienhage a déjà commencé en France et il n'était donc pas sur place. Max Dilger aurait également aimé être présent, mais comme nous le savons, il a subi une grave opération".

Avec Dilger, le chef d'équipe a fait le lien avec la finale mondiale par équipe de l'année dernière à Roden. "Max nous a également manqué l'année dernière, lorsque nous avions trois coureurs que nous ne pouvions pas utiliser pour cause de blessure", a rappelé Hukelmann. "Lorsque les annulations de Dilger, Fienhage et Härtel sont arrivées, Jörg Tebbe et Stephan Katt ont pris le relais. Nous avions le plus grand respect pour les Anglais et, à l'époque, pour la France. Mais surtout des Pays-Bas, car ils ont tout mis en œuvre pour devenir champions du monde dans leur pays".

Au final, les Néerlandais ont réussi à battre les Allemands en finale après leur succès lors des manches préliminaires et à remporter le titre. Le chef d'équipe jette néanmoins un regard fier sur ce qui a été accompli : "Ce que les garçons ont réalisé sur la piste, avec le retard dû aux conditions météorologiques, a été unique en 14 ans de direction d'équipe. Pour Erik Riss et Martin Smolinski, il est évident qu'ils sont devant. Mais la manière dont Jörg Tebbe et Stephan Katt se sont investis et ont marqué des points à l'arrière, dans la boue, a été décisive dans cette finale mondiale".

En ce qui concerne les soucis de relève sur la piste longue, Hukelmann a rétorqué que des pilotes allaient venir. "Nous pouvons encore tenir tête à la vieille garde", dit l'Allemand du Nord. "Mais nous devons penser à l'avenir et garder un œil sur Timo Wachs, par exemple, pour voir comment il évolue. Et en même temps, faire appel aux jeunes pour qu'ils participent au sport de longue piste".