Squadra di pista lunga: chi viene dopo i più anziani?

Con il campione del mondo Martin Smolinski (39), l'esperto Jörg Tebbe (44) e gli emergenti Daniel Spiller (25) e Mario Niedermeier (22), quattro corridori della squadra nazionale di pista lunga del boss Josef Hukelmann hanno partecipato al campo di allenamento ad Abensberg. Mancavano quattro atleti di punta, come ha dichiarato Werlter a SPEEDWEEK.com: "Abbiamo avuto contatti con tutti i corridori. Erik Riss ha subito un'operazione che sta curando, Michael Härtel ha un'infezione al seno e al momento non può praticare sport. La preparazione pre-stagionale di Lukas Fienhage è già iniziata in Francia e quindi non era presente in loco. Anche Max Dilger avrebbe voluto essere presente, ma come sappiamo ha subito una grave operazione".

Con Dilger, il capo squadra ha gettato un ponte verso la finale mondiale a squadre dello scorso anno a Roden. "Ci è mancato anche Max l'anno scorso, quando avevamo tre corridori che non abbiamo potuto utilizzare a causa di un infortunio", ha detto Hukelmann, guardando indietro. "Quando Dilger, Fienhage e Härtel si sono cancellati, Jörg Tebbe e Stephan Katt si sono fatti avanti. Avevamo il massimo rispetto per gli inglesi e, all'epoca, per la Francia. Ma soprattutto per l'Olanda, che stava facendo di tutto per diventare campione del mondo nel proprio Paese".

Alla fine, gli olandesi sono riusciti a battere i tedeschi in finale dopo il successo nelle manche e a vincere il titolo. Tuttavia, il capo squadra guarda con orgoglio ai risultati ottenuti: "Quello che i ragazzi hanno fatto in pista con il ritardo dovuto alle condizioni meteorologiche è stato unico nei miei 14 anni da capo squadra. Per Erik Riss e Martin Smolinski, è ovvio che corrano in testa. Ma il modo in cui Jörg Tebbe e Stephan Katt si sono applicati e hanno guidato nello sporco nelle retrovie per segnare punti è stato cruciale in questa finale mondiale".

Per quanto riguarda la mancanza di giovani talenti sulla pista lunga, Hukelmann ha risposto che i corridori stanno crescendo. "Siamo ancora in grado di tenere il passo con la lunga guardia che sta davanti", dice il nord-tedesco. "Ma dobbiamo pensare al futuro e tenere d'occhio Timo Wachs, per esempio, e vedere come si sviluppa. E allo stesso tempo invitare i giovani a partecipare alle gare su pista lunga".