Equipa de atletismo: Quem vem atrás dos homens mais velhos?

O campo de treinos em Abensberg contou também com a presença de vários pilotos da equipa nacional de pista longa. O chefe de equipa Josef Hukelmann recorda a final do Campeonato do Mundo e fala sobre a próxima geração.

Com o campeão do mundo Martin Smolinski (39), o experiente Jörg Tebbe (44) e os jovens Daniel Spiller (25) e Mario Niedermeier (22), quatro pilotos da equipa nacional de pista longa do chefe de equipa Josef Hukelmann participaram no estágio de preparação física em Abensberg. Faltaram quatro atletas de topo, como Werlter disse ao SPEEDWEEK.com: "Tivemos contacto com todos os pilotos. Erik Riss foi operado e está a ser tratado, Michael Härtel tem uma infeção nos seios nasais e não pode fazer desporto. A preparação de pré-época de Lukas Fienhage já começou em França e, por isso, ele não esteve no local. Max Dilger também gostaria de ter estado presente, mas, como sabemos, foi submetido a uma operação grave".

Com Dilger, o chefe de equipa construiu uma ponte para a final mundial por equipas do ano passado em Roden. "Também sentimos a falta de Max no ano passado, quando tínhamos três pilotos que não pudemos utilizar devido a lesão", disse Hukelmann, olhando para trás. "Quando Dilger, Fienhage e Härtel não puderam participar, Jörg Tebbe e Stephan Katt assumiram o comando. Tínhamos o maior respeito pelos ingleses e, na altura, pela França. Mas especialmente pela Holanda, que estava a fazer tudo o que podia para se tornar campeã do mundo no seu próprio país".

No final, os holandeses conseguiram derrotar os alemães na final, após o sucesso nas eliminatórias, e ganharam o título. No entanto, o chefe de equipa recorda com orgulho o que conseguiram: "O que os rapazes fizeram na pista com o atraso devido às condições meteorológicas foi único nos meus 14 anos como chefe de equipa. Para Erik Riss e Martin Smolinski, é óbvio que eles andam na frente. Mas a forma como Jörg Tebbe e Stephan Katt se aplicaram e conduziram através da terra na parte de trás para marcar pontos foi decisiva nesta final mundial".

Em relação à falta de jovens talentos na pista longa, Hukelmann respondeu que os pilotos estão a surgir. "Ainda podemos acompanhar a guarda de longa data na frente", diz o norte-alemão. "Mas temos de pensar no futuro e estar atentos a Timo Wachs, por exemplo, para ver como evolui. E, ao mesmo tempo, apelar aos jovens para que participem nas corridas de longa distância."