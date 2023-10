Morizes : Steven Goret (F) n'a pas pu être battu

La Coupe du monde FIM des moins de 23 ans a fêté sa première sur la piste longue de Morizes et doit offrir une plateforme aux coureurs talentueux. Steven Goret (F) a été la référence lors de cette première, Louis Tebbe le meilleur allemand.

Les courses réservées aux jeunes talents sont rares sur la piste longue. Alors qu'il existe en speedway des structures fixes au niveau international et national avec les courses de présélection des moins de 21 ans et des moins de 19 ans, il n'y a pas de champion du monde des moins de 21 ans sur la piste longue depuis des décennies. Cette année, la Coupe du monde FIM des moins de 23 ans sur piste longue a été la première compétition pour les moins de 23 ans. Elle s'est déroulée à Morizes, dans le sud de la France.

Steven Goret est sorti vainqueur de la compétition, invaincu. Le Français est resté invaincu lors des cinq manches préliminaires et le jeune homme de 22 ans, originaire de Marmande, n'a pas été en reste lors de la finale. Il s'est imposé devant Mathias Tresarrieu (F) et son compatriote Theo Ugoni.

Ugoni, initialement convoqué comme réserviste, est entré en jeu à partir de la deuxième manche. En cinq départs, Ugoni a obtenu 15 points et a réussi à se qualifier directement pour la finale, sans devoir passer par le heat de la dernière chance.

Le meilleur Allemand, Louis Tebbe de Dohren, s'est qualifié pour la dernière chance, mais il a été éliminé et a terminé huitième au classement final. Un succès pour le fils du coureur de championnat du monde Jörg Tebbe qui, avec sa grande connaissance de la piste de Morizes, avait certainement de nombreux conseils à donner à son "fils".

Timo Wachs du MSC Werlte et Mario Niedermeier de Langquaid ont terminé la journée de course aux 9e et 10e places. Conclusion : même si l'Allemagne n'a pas réussi à placer un coureur dans les premières positions, trois coureurs parmi les dix meilleurs constituent un résultat tout à fait honorable.

Résultats FIM U23 Cup Morizes (F) :

1. Steven Goret (F), 20 points de présélection

2. Mathias Tresarrieu (F), 18 points.

3. Théo Ugoni (F), 15 points.

4. William Kruit (NL), 15

5. Tino Bouin (F), 12

6. Chad Wirzfeld (GB), 10

7. Nigel Hummel (NL), 12

8. Louis Tebbe (D), 9

9. Timo Wachs (D), 8

10. Mario Niedermeier (D), 8

11. Topi Mustonen (FIN), 8

12. Thomas Valladon (F), 4

13. Jeffrey Sijbesma (NL), 4

14. Steven Labouyrie (F), 3

15. Nynke Sijbesma (NL), 2

16. Lando Michaelis (D), 2

Heat de la dernière chance : 1. William Kruit, 2. Tino Bouin, 3. Chad Wirtzfield, 4. Nigel Hummel, 5. Louis Tebbe A

Finale : 1. Steven Goret, 2. Mathias Tresarrieu, 3. Theo Ugoni, 4. William Kruit, 5. Tino Bouin