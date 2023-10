Morizes: Steven Goret (F) non poteva essere sconfitto

Le gare giovanili pure su pista lunga sono poche e molto distanti tra loro. Mentre nello speedway esistono strutture fisse con le gare di predicato U21 e U19 a livello internazionale e nazionale, non c'è stato un campione del mondo U21 su pista lunga per decenni. Quest'anno, la Coppa del Mondo FIM U23 su pista lunga ha celebrato la sua prima edizione come competizione per piloti U23. La sede era Morizes, nel sud della Francia.

Steven Goret è risultato il vincitore imbattuto della competizione. Il francese è rimasto imbattuto in cinque manche e il 22enne della vicina Marmande è stato imbattibile anche nella finale. Ha vinto davanti a Mathias Tresarrieu (F) e al suo connazionale Theo Ugoni.

Ugoni, inizialmente convocato come riserva, si è messo in luce a partire dal secondo turno. Ugoni ha totalizzato 15 punti in cinque partenze ed è arrivato direttamente in finale senza dover fare una deviazione attraverso l'ultima manche.

Louis Tebbe di Dohren è stato il miglior cavaliere tedesco a qualificarsi per la manche di spareggio, ma ha rinunciato e si è classificato ottavo nella classifica finale. Un successo per il figlio del pilota del Campionato del Mondo Jörg Tebbe, che con la sua profonda conoscenza del tracciato di Morizes aveva sicuramente molti consigli per il "figlio-uomo".

Timo Wachs di MSC Werlte e Mario Niedermeier di Langquaid hanno concluso la giornata al 9° e 10° posto. Conclusione: anche se la Germania non ha avuto un pilota nelle prime posizioni, tre piloti nella top ten è comunque un risultato abbastanza decente.

Risultati Coppa FIM U23 Morizes (F):

1° Steven Goret (F), 20 punti preliminari.

2° Mathias Tresarrieu (F), 18 punti

3° Theo Ugoni (F), 15

4° William Kruit (NL), 15

5° Tino Bouin (F), 12

6° Chad Wirzfeld (GB), 10

7° Nigel Hummel (NL), 12

8° Louis Tebbe (D), 9

9° Timo Wachs (D), 8

10° Mario Niedermeier (D), 8

11° Topi Mustonen (FIN), 8

12° Thomas Valladon (F), 4

13 Jeffrey Sijbesma (NL), 4

14° Steven Labouyrie (F), 3

15° Nynke Sijbesma (NL), 2

16° Lando Michaelis (D), 2

Ultima chance: 1° William Kruit, 2° Tino Bouin, 3° Chad Wirtzfield, 4° Nigel Hummel, 5° Louis Tebbe A

Finale: 1. Steven Goret, 2. Mathias Tresarrieu, 3. Theo Ugoni, 4. William Kruit, 5. Tino Bouin