Morizes: Steven Goret (F) não estava para ser derrotado

A Taça do Mundo FIM U23 celebrou a sua estreia na longa pista de Morizes e tem como objetivo oferecer uma plataforma aos pilotos talentosos. Steven Goret (F) foi a medida de todas as coisas na estreia, Louis Tebbe o melhor alemão.

As corridas puras de juniores em pista longa são raras. Embora existam estruturas fixas no speedway com as provas de sub-21 e sub-19 a nível internacional e nacional, há décadas que não há um campeão do mundo de sub-21 em pista longa. Este ano, a Taça do Mundo FIM Sub23 em pista longa celebrou a sua estreia como competição para pilotos Sub23. O local foi Morizes, no sul de França.

Steven Goret foi o vencedor invicto da competição. O francês manteve-se invicto em cinco mangas e o jovem de 22 anos da vizinha Marmande também foi imbatível na final. Venceu à frente de Mathias Tresarrieu (F) e do seu compatriota Theo Ugoni.

Ugoni foi inicialmente convocado como reserva e começou a destacar-se a partir da segunda ronda. Ugoni marcou 15 pontos em cinco partidas e chegou diretamente à final sem ter de se desviar para a prova de última oportunidade.

Louis Tebbe, de Dohren, foi o melhor piloto alemão a qualificar-se para a prova de última hora, mas desistiu e terminou em oitavo lugar na classificação final. Um sucesso para o filho do piloto do Campeonato do Mundo Jörg Tebbe, que com o seu vasto conhecimento da pista de Morizes tinha certamente muitas dicas para o "filho-homem".

Timo Wachs da MSC Werlte e Mario Niedermeier da Langquaid terminaram o dia em 9º e 10º lugar. Conclusão: Apesar de a Alemanha não ter tido um piloto nas primeiras posições, três pilotos entre os dez primeiros é um resultado bastante decente.

Resultados Taça FIM U23 Morizes (F):

1º Steven Goret (F), 20 pontos preliminares.

2º Mathias Tresarrieu (F), 18 pontos

3º Theo Ugoni (F), 15 pontos

4º William Kruit (NL), 15 pontos

5º Tino Bouin (F), 12

6º Chad Wirzfeld (GB), 10

7º Nigel Hummel (NL), 12

8º Louis Tebbe (D), 9

9º Timo Wachs (D), 8

10º Mario Niedermeier (D), 8

11º Topi Mustonen (FIN), 8

12º Thomas Valladon (F), 4

13 Jeffrey Sijbesma (NL), 4

14º Steven Labouyrie (F), 3

15º Nynke Sijbesma (NL), 2

16º Lando Michaelis (D), 2

Última oportunidade: 1º William Kruit, 2º Tino Bouin, 3º Chad Wirtzfield, 4º Nigel Hummel, 5º Louis Tebbe A

Final: 1. Steven Goret, 2. Mathias Tresarrieu, 3. Theo Ugoni, 4. William Kruit, 5. Tino Bouin