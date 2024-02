Félicitations : Kelvin Tatum a 60 ans

Kelvin Tatum est né le 8 février 1964 à Epsom, au sud de Londres. Au début des années 1980, le jeune Britannique s'est mis au speedway et a couru à partir de 1983 dans la ligue britannique pour les Dons de Wimbledon. Il avait auparavant fait ses premières expériences actives en speedway à Hackney.

En 1985 déjà, Tatum a participé pour la première fois à une finale mondiale de speedway à Bradford. Jusqu'en 1992, il s'est qualifié sept fois pour la finale mondiale, sauf en 1987 où il n'a pas participé à la finale des meilleurs pilotes de speedway. Le Britannique a terminé toutes les finales mondiales dans le top 10.

En 1986, Tatum a fêté son plus grand succès à Königshütte (Chorzow) avec une médaille de bronze aux championnats du monde derrière les Danois Hans Nielsen et Jan O. Pedersen. Le Britannique est ensuite monté sur d'autres podiums en speedway, mais aussi dans les compétitions par équipes et par paires, remportant de nombreuses médailles d'argent et de bronze, ainsi que le championnat du monde par équipes en 1989 avec Jeremy Doncaster, Simon Wigg, Paul Thorp et Simon Cross.

Kelvin Tatum a eu encore plus de succès que sur la piste de speedway sur la piste longue, où il a remporté, outre des médailles aux championnats du monde, de nombreux trophées importants en Allemagne. En 1994, Tatum a disputé sa première finale de championnat du monde de longue piste à Mariánské Lázně et a terminé onzième au classement général après un abandon lors de la première manche.

L'année suivante, en 1995, l'Anglais est devenu champion du monde à la surprise générale à Scheeßel, après avoir remporté le barrage contre le quintuple champion Simon Wigg. Au cours des dix années suivantes, Tatum a toujours fait partie des meilleurs sur la piste longue. En 1998 et 2000, il était également numéro 1 mondial. En 2004, Tatum a mené la course finale lors de la finale de la saison à Plymouth, avant d'échouer et de perdre un possible quatrième titre mondial au profit de Gerd Riss.

Dans sa biographie, écrite par le célèbre présentateur TV de Speedway GP Nigel Pearson, Kelvin parle ouvertement de ses combats avec Gerd Riss, Karl Maier et Simon Wigg. Tatum affirme qu'il aurait dû remporter plus de trois titres sur la piste longue, y compris la malchance de l'année 2004. "Mais il s'est passé certaines choses qui se sont retournées contre moi", a-t-il rapporté. "J'ai été trompé. Les fonctionnaires de l'époque le savaient, mais n'ont pas eu le courage de faire quelque chose".

Il a révélé tout cela dans son livre de 196 pages intitulé "Tales from the Top Drawer", rédigé en anglais. Il y parle non seulement de sa carrière de pilote de course, mais aussi de sa vie privée et aussi de ses 20 ans de commentaires télévisés.

A la fin de sa carrière, Tatum a trouvé le chemin de la télévision et fait depuis partie intégrante des retransmissions télévisées du Grand Prix de Speedway et des courses de ligue en Angleterre. Avec le regretté Nigel Pearson, le Britannique a formé l'un des meilleurs duos de commentateurs, si ce n'est le meilleur, que ce sport ait connu jusqu'à présent.

Nous souhaitons à Kelvin Tatum, qui a également été nommé "Member of the British Empire" depuis 2003, une excellente santé et tous nos vœux pour son anniversaire.

Les grands succès de Kelvin Tatum :

Champion du monde sur terre battue 1995, 1998, 2000. Champion du monde par équipe en speedway 1989. Champion d'Europe sur herbe 1995. Champion britannique de speedway 1987, 1990. Champion britannique sur herbe 1996, 1999, 2000.